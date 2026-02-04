SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги ДОМ.PФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ", исключив ГМК "Норильский никель", "Полюс" и "КЦ ИКС 5" (Х5), сообщается в материале инвестбанка.

Эксперты позитивно оценивают долгосрочные перспективы "ИКС 5", но явные драйверы для роста акций компании в первом полугодии 2026 года, по их мнению, отсутствуют.

"В январе котировки меди и платины обновили исторический максимум, а цены на палладий достигли трехлетнего максимума. Из-за этого акции "Норникеля" достигли целевой цены, - отмечают аналитики. - В то же время цены на золото впервые в своей истории превысили отметку $5000 за унцию, на фоне чего акции "Полюса" обновили исторический максимум и достигли целевой цены".

ПАО "ДОМ.РФ" - один из лидеров банковского сектора и финансирования недвижимости. По оценкам SberCIB, в 2026 году чистая прибыль компании вырастет на 20%, а дивдоходность в ближайшие годы будет двузначной.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.