"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1240 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 1240 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", говорится в материале аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил сильные операционные и ожидаемо слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, констатирует эксперт.

Несмотря на рост производства стали и продаж металлопродукции, выручка, EBITDA и FCF продемонстрировали негативную динамику вследствие значительного падения цен реализации на фоне слабого внутреннего спроса на стальную продукцию, отмечает он.

"Северсталь" в текущем году ожидает рост выплавки до 11,3 млн тонн и снижение CAPEX до 147 млрд руб., однако неблагоприятная конъюнктура внутреннего рынка продолжит оказывать негативное влияние на финансовые результаты компании, говорится в комментарии Данилова.

"Наша целевая цена для бумаг "Северстали" снижена до 1240 руб., однако на фоне значительного падения котировок сохранена рекомендация "покупать", - указывает аналитик инвесткомпании.

