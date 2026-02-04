"БКС МИ" повысил оценку акций Las Vegas Sands до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций оператора казино Las Vegas Sands с "нейтральной" до "позитивной" с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

Компания остается одним из лидеров азиатского игорного рынка благодаря сильным позициям в Макао и доминированию Marina Bay Sands в Сингапуре, отмечает эксперт.

"Бизнес в Макао при этом восстанавливается умеренными темпами, а растущая конкуренция сдерживает расширение доли рынка, - указывает Дуйсембаева. - А вот сингапурский бизнес выглядит устойчиво и демонстрирует лучшие показатели в отрасли".

"Оценку Las Vegas Sands мы выполняем на основе метода SOTP: ухудшение рыночных условий на рынке Макао вынудило нас понизить целевой мультипликатор для сегмента до 9,0х EV/EBITDA против 10,5x. Мультипликатор по сингапурским активам оставляем без изменений - 11x EV/EBITDA. Потенциал проекта IR2 учитывается через величину фактически вложенного капитала на дату оценки", - пишет аналитик "БКС МИ" в обзоре.

