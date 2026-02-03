"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в феврале, сообщается в комментарии аналитиков.

"В начале 2026 года фондовый рынок пытается развить восстановление, индекс Мосбиржи в январе показал рост на 0,58%, - пишут эксперты. - Поддержку рынку оказывают надежды на геополитическую разрядку, которая потенциально может благоприятно отразиться на котировках акций нефтегазового сектора".

Предварительные признаки постепенного ослабления инфляционного давления, несмотря на наблюдавшееся в первой декаде января ускорение темпов роста индекса потребительских цен, по мнению аналитиков, позволяют надеяться на продолжение в этом году цикла смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Это также является благоприятным для рынка фактором, который предоставит стимул для позитивной переоценки в секторе финансовых компаний.

"Тем не менее в экономике по-прежнему присутствуют риски сохранения жестких денежно-кредитных условий на протяжении более длительного времени, чем могут ожидать инвесторы, - указывают стратеги "Цифра брокер". - В этом контексте, по мнению аналитиков, внимания заслуживают эмитенты акций с невысокой долговой нагрузкой, устойчивыми показателями органического роста бизнеса и относительно низкими оценочными коэффициентами.

Таковыми, на взгляд экспертов, в феврале могут стать:

- Сбербанк - самый стабильный банк и эмитент на рынке, имеющий адаптивный портфель под разные экономические ситуации.

- "НОВАТЭК" - сильные морозы и падение запасов газа в ЕС гонят цены на газ вверх, а текущая оценка не учитывает перспективу реализации газа с проекта "Арктик СПГ-2".

- "ИКС 5" - качественный рост бизнеса и лидер отрасли с высокой дивдоходностью.

- "НоваБев Групп" - выход на IPO сети "ВинЛаб" и оценка с дисконтом после масштабной кибератаки.

- "Группа Позитив" - импортозамещение рынка кибербезопасности идет опережающими темпами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.