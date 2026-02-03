Рубль днем понижается в паре с юанем в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта

Москва. 3 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дешевеет в ожидании новостей относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но были перенесены на 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,043 руб., что на 4,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,19 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 27 копеек, до 91,32 руб./EUR1.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украины по вопросам безопасности начнутся в Абу-Даби в среду и продолжатся в четверг, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече.

"Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз. Ее будет возглавлять (начальник Главного управления ГШ ВС РФ - ИФ) Костюков", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации.

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо и в скором времени можно ждать положительных новостей. "Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в ближайшие дни, вероятно, сохранят относительно крепкие позиции в диапазонах 10,8-11,3 руб. за юань и 75-81 руб./$1 соответственно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе на текущей неделе будут геополитика и валютные операции российских экспортеров, а также объявление Минфином объемов продажи валюты в феврале в рамках бюджетного правила (Донец ожидает сокращение операций примерно до 10 млрд руб. в день).

Курс валютной пары юань/рубль в целом может остаться в диапазоне 10,90-11,15 руб. за юань на торгах вторника в ожидании выхода в среду анонса февральских объемов операций по бюджетному правилу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent пока могут задержаться у $65,5-66,5 за баррель в отсутствие значимых новостей со стороны геополитики, отмечают эксперты в комментарии.

Цены на нефть немного укрепляются днем во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,33%, до $66,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $62,4 за баррель.

Накануне обе марки показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков и снижения напряженности в отношениях между Ираном и США. Нефть Brent подешевела на 4,36%, WTI - на 4,71%.

Иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп. "Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

В свою очередь советник верховного лидера Ирана Али Шамхани отметил, что прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов.

Банк России во вторник, 3 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 760 млрд рублей (при лимите 2 трлн 760 млрд рублей и спросе 3 трлн 414,036 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 27 января, ЦБ разместил 3 трлн 380 млрд рублей (при лимите 3 трлн 380 млрд рублей и спросе 4 трлн 699,245 млрд рублей) в среднем по ставке 16,11% годовых.