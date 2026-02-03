SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив бумаги "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и добавив "ДОМ.РФ", говорится в комментарии аналитиков.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ"(X5), Сбербанк и HeadHunter.

"В январе X5 выплатила 368 руб. на акцию с доходностью 12,2%. Считаем что следующие летние дивиденды составят около 150 руб. на акцию с дивдоходностью около 6%, - отмечают аналитики. - А дальше выплата будет только в январе 2027 года. Из-за ограниченного объема выплат эксперты исключили бумаги Х5 из подборки".

Эксперты добавили акции "ДОМ.PФ", одного из лидеров банковского сектора и финансирования недвижимости. По оценкам SberCIB, в 2026 году чистая прибыль компании вырастет на 20%, а доходность ее акций в ближайшие годы будет двузначной.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.