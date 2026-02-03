Акции Северстали остаются "историей ожиданий" - "Цифра брокер"

Акции ПАО "Северсталь" в текущих условиях остаются "историей ожиданий", возвращение выплаты дивидендов и улучшение инвестиционного кейса возможно лишь после завершения активной фазы капитальных вложений и восстановления ситуации на рынке металлов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Операционные и финансовые результаты эмитента за IV квартал и весь 2025 год по МСФО выглядят ожидаемо слабыми, констатируют эксперты.

Снижение ценовой конъюнктуры на рынке металлов и рост инвестиционной нагрузки заметно ударили по прибыли, денежному потоку и рентабельности, а в конце года замедлилась и операционная динамика.

Отдельным негативным фактором, указывают аналитики инвесткомпании, стало решение не выплачивать дивиденды за IV квартал 2025 года.

"Фокус компании смещается на продолжение масштабной инвестиционной программы в текущем году, что логично с точки зрения долгосрочного развития, но снижает привлекательность акций для дивидендных инвесторов в ближайшей перспективе, - пишут эксперты в материале. - В текущих условиях "Северсталь" остается историей ожиданий: возвращение дивидендов и улучшение инвестиционного кейса возможно лишь после завершения активной фазы капвложений и восстановления ситуации на рынке металлов".

