02 февраля 2026 года 15:30

Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть

Москва. 2 февраля. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль активно дешевеет на фоне обвала на рынке нефти. Участники торгов анализируют новости о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,045 руб., что на 10,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 70 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,23 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 54 копейки, до 91,93 руб./EUR1.

Вероятно закрепление котировок пары юань/рубль в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"В конце недели курс национальной валюты продолжал попытки закрепиться крепче уровней 10,8 руб./юань и 76 руб./$1, - напоминает эксперт в комментарии. - Однако, несмотря на внушительные объемы биржевых торгов, в течение недели критическая масса навеса предложения иностранной валюты так и не была сформирована, и закрепиться рублю на более крепких уровнях не удалось. При этом волатильность на рынке остается повышенной под влиянием активизировавшегося в последнее время потока геополитических новостей".

На текущей неделе аналитик ждет консолидации котировок у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 руб./юань. Стоимость доллара, по его мнению, может вернуться в район 77 руб./$1 вследствие наметившегося глобального коррекционного удорожания американской валюты.

"Снижение стоимости юаня ниже 10,8 руб. пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей, - прогнозирует Попов. - В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты".

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре евро/рубль - 90,5-92,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На взгляд эксперта, рубль занимает достаточно уверенные позиции на Московской бирже. Геополитический фон относительно спокойный на фоне витка мирных переговоров, где от дальнейшего градуса развития событий зависит уровень волатильности на рынке.

"В фокусе - свежие данные по сохранению инфляционных ожиданий и замедлению недельной инфляции в РФ, - отмечает Тимошенко. - Нефтяные цены склонны к росту на фоне напряженности вокруг ситуации с Ираном. На их стороне и свежая статистика Минэнерго США по уменьшению коммерческих запасов нефти. Тем временем не в пользу курса американского доллара усиление текущего тренда на общую дедолларизацию. Отдельной напряженности ему может добавить и вероятность очередного шатдауна в США на фоне споров вокруг финансирования правительства".

Участники рынка анализируют сообщения о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию.

Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - сказал он журналистам.

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум. По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Переговоры главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными, также заявили в Кремле.

"Это в общем-то были достаточно позитивные и конструктивные разговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и оценке состоявшихся в выходные переговоров Дмитриева в Майами. Он напомнил, что Дмитриев ведет вопросы рабочей группы по экономическому взаимодействию с США. "Вот, собственно, в основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева", - сказал Песков.

Цены на нефть продолжают активно падать днем в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,14 за баррель, что на 4,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 4,91%, до $62 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $65,45 за баррель, WTI - до $61,39.

Давление на цены оказывает общий спад на сырьевых рынках, который эксперты связывают, в частности, с укреплением доллара США, а также сигналы ослабления напряженности в отношениях США и Ирана.

Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни". Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

В январе Brent подорожала на 16%, WTI - на 13% на опасениях удара США по Ирану, в обоих случаях это максимальный месячный подъем с 2022 года.

Между тем, министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

Высокая волатильность на мировом нефтяном рынке вызвана событиями в Венесуэле и рисками вокруг Ирана, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану. Это все-таки те страны, которые являются одними из ведущих стран-экспортеров (нефти - ИФ) и входят в ОПЕК. Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов. Конечно, все эти риски учитываются сегодня рынком", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Вице-премьер РФ отметил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре и декабре находился на высоком уровне.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


