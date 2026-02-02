Индекс Мосбиржи, вероятно, покажет повышенную волатильность в начале недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к волатильной консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Действительно, неспособность выйти из указанного диапазона на прошлой неделе и перенос переговоров в Абу-Даби на, предположительно, середину текущей, формируют навес продаж со стороны краткосрочных игроков, отмечет они в обзоре.

Негатива, указывает Локтюхов, добавляет и укрепление доллара, провоцирующее распродажи на товарных рынках.

"Так что в понедельник видим риски инерционного отката индекса Мосбиржи в нижнюю половину указанного выше диапазона. Вместе с тем пока явного геополитического негатива, способного стать триггером для формирования ощутимой волны снижения, нет, - пишет аналитик ПСБ. - Более того, на наш взгляд, возврат к трехстороннему формату переговоров по Украине, учитывая более конструктивную позицию США, выглядит поперспективнее".

