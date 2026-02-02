.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг платежных систем в 2025 году
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2025 год. Лидеры Итогам 2025 года сервис электронных платежей ЮMoney стал лидером в двух...
 
АКРА прогнозирует рост ВВП РФ в 2026 г. на 0,8-1,4%, инфляцию 5-5,5%, ослабление рубля на 5-10%
Рост ВВП РФ в 2026 году может составить 0,8-1,4%, инфляция 5,0-5,5%, а курс рубля ослабнуть на 5-10%, прогнозирует аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Агентство распространило свой обновленный макропрогноз до 2028...
 
Нагрузку на крупных потребителей электроэнергии готовятся повысить
механизм take-or-pay («бери или плати») в электросетях, когда новые крупные клиенты будут платить за услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, все же будет принят, сообщает...
 
02 февраля 2026 года 09:10

Рынки акций крупнейших стран АТР снижаются в понедельник.

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в пятницу. Фондовый индекс Гонконга падает на 2,8% в понедельник, Южной Кореи - на 4,5%. Цены на нефть падают утром понедельника, Brent торгуется около $66 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

"Он выступает за снижение ставок, поэтому его назначение благоприятно для рисковых активов. С другой стороны, он хочет существенно разгрузить балансовую ведомость Федрезерва", - отметил Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman.

Тем временем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

Помимо этого, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,5%, поскольку компания в первом квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 16%, а также дала сильный прогноз на текущий период.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) снизилась на 3%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы в минувшем финквартале повысил чистую прибыль на 14%, выручку - на 15%.

Её основной конкурент American Express Co. (SPB: AXP) также зафиксировал рост чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, однако капитализация AmEx понизилась на 1,8%.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil (SPB: XOM) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 16%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Её рыночная стоимость повысилась на 0,6%.

Другая ведущая энергетическая компания, Chevron Corp. (SPB: CVX), зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Бумаги Chevron подорожали на 3,3%.

Котировки акций Colgate-Palmolive Co. увеличились на 5,9%. Американский производитель потребительских товаров получил чистый убыток в четвертом квартале 2025 года из-за единовременных списаний, при этом рост выручки превзошел ожидания рынка.

Оператор связи Verizon Communications (SPB: VZ) резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года, но слабо нарастил выручку, а также зафиксировал существенный прирост числа абонентов. Компания анонсировала программу выкупа акций на $25 млрд. Её акции подскочили на 11,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,36% и составил 48892,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,43% - до 6939,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24% и завершил торги на уровне 23461,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник.

Инвесторы оценивают статданные и продают бумаги горнодобывающих компаний на фоне падения цен на драгметаллы.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,9%,

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, уменьшился до минимальных за полгода 52,6 пункта с 55,5 пункта.

Между тем китайский PMI сферы услуг и строительства в январе неожиданно упал до 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее и обновил минимум более чем за три года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Unicom (Hong Kong) Ltd., дешевеющие на 8,2%.

Рыночная стоимость BYD Co. уменьшается на 7,8%, China Telecom - на 6,9%, Zijin Mining Group - на 6,7%, China Shenhua Energy - на 6,1%.

Капитализация Sands China повышается на 4,5%, Pop Mart International - на 1,2%, China Mengniu Dairy - на 1,1%, Galaxy Entertainment Group и Lenovo - на 0,7%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Lasertec (-13,9%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining уменьшается на 11,7%, ZOZO - на 8,1%, Tokuyama - на 7,5%, Nomura Holdings - на 6,7%.

Цена бумаг Hino Motors увеличивается на 6,3%, Komatsu - на 4,6%, Takashimaya - на 3,9%, Casio Computer - на 4%, ANA Holdings - на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 4,5%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 3%, Hyundai Motor - на 4%, Samsung Electronics - на 5,2%, Posco - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%.

Капитализация BHP снизилась на 2,3%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть теряют более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

Тегеран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $66,01 за баррель, что на $3,31 (4,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,27 (0,39%), до $69,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $3,21 (4,92%), до $62 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $0,21 (0,32%), до $65,21 за баррель.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит принимать репрессивные меры против протестующих. Эти постоянные угрозы поддерживали цены на нефть на протяжении всего января, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Откат рынка в понедельник был также подкреплен возобновившимся укреплением доллара США", - говорит она.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 февраля 2026 года 17:12
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Chevron
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Chevron Corp. на фоне заниженности текущего целевого уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент, являющийся вторым по величине нефтегазовым мейджором США, опубликовал отчетность за четвертый квартал 2025 года. Выручка компании...    читать дальше
02 февраля 2026 года 16:35
Акции Новабев готовы проверить на прочность долгосрочный "медвежий" тренд - "Велес Капитал"
Акции "Новабев Групп" готовы проверить на прочность долгосрочный "медвежий" тренд, говорится в материале аналитика Елены Кожуховой. Одним из поддерживающих факторов для бумаг эмитента остаются ожидания проведения IPO "ВинЛаб", которая приносит компании около 46% выручки, отмечает эксперт. "С...    читать дальше
02 февраля 2026 года 16:07
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Tesla
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Tesla в связи с радикальной трансформацией инвестиционного кейса эмитента, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Компания завершила 2025 год с первым в своей истории снижением годовой выручки, констатирует эксперт: общий показатель...    читать дальше
02 февраля 2026 года 15:34
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 116,88 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 149,46 до 116,88 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 51% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Заявление президента-председателя правления ВТБ Андрея...    читать дальше
02 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть
Москва. 2 февраля. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль активно дешевеет на фоне обвала на рынке нефти. Участники торгов анализируют новости о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби.    читать дальше
02 февраля 2026 года 15:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Группы Астра
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ГК "Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 364 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Российская IT-компания представила операционные результаты за 2025 год: - Отгрузки выросли на 9% год к году и...    читать дальше
02 февраля 2026 года 14:31
Значительные изменения в доходностях ОФЗ маловероятны на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Значительные изменения в доходностях ОФЗ маловероятны на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "На этой неделе мы, в отсутствие явных катализаторов, не ожидаем значительных изменений в доходностях госбумаг, - пишут эксперты в обзоре. -...    читать дальше
02 февраля 2026 года 14:04
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Ленты" и "МД Медикал Груп", добавив бумаги Группы "ЛСР" и "Промомеда". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "НМТП",...    читать дальше
02 февраля 2026 года 13:30
Совкомбанк рекомендует продавать акции Софтлайна
Совкомбанк рекомендует продавать акции "Софтлайна", сообщается в материале аналитиков банка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. 4 февраля "Софтлайн" опубликует сокращенные финансовые результаты за 2025 год. Эксперты ожидают, что компания не сможет выполнить свои прогнозы за 2025 год, которые...    читать дальше
02 февраля 2026 года 13:11
Котировки золота могут вернуться в диапазон $4000-4500/унц. - ПСБ
Котировки золота могут вернуться в диапазон $4000-4500 за тройскую унцию, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. "На рынке драгметаллов с прошлой пятницы наблюдается коррекция. Учитывая сильную перегретость рынка и уход ключевых факторов поддержки, видим достаточно весомый...    читать дальше
02 февраля 2026 года 12:27
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Евротранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Евротранса", говорится в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. "Даже с учетом роста оптовых цен на фоне новостей про ослабление ограничений на экспорт маржа на АЗС остается на очень...    читать дальше
02 февраля 2026 года 12:07
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Астры
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ГК "Астра", сообщается в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент представил операционные результаты за 2025 год. На фоне позитивных данных акции компании на торгах в понедельник прибавляют более 1,75%, тогда...    читать дальше
02 февраля 2026 года 11:45
Акции Сургутнефтегаза, Яндекса и НоваБев Групп интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Сургутнефтегаза", "Яндекса" и "НоваБев" интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "В центре внимания снова переговорный трек, который пока не сопровождается достаточным количеством конкретики для слома боковика на рынке акций. Кроме того, отмечаем серьезное...    читать дальше
02 февраля 2026 года 11:21
Волатильность на рынке драгметаллов на неделе будет повышенной - "Цифра брокер"
Вероятна повышенная волатильность на рынке драгоценных металлов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Котировки драгметаллов после рекордного роста в январе скорректировались, констатируют эксперты. Цена на золото опустилась ниже отметки в $5000 долларов за...    читать дальше
02 февраля 2026 года 11:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций Caterpillar на уровне "продавать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Caterpillar по итогам отчетности за 2025 год на уровне "продавать" с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 30%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на восстановление роста выручки после...    читать дальше
