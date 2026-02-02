Рынки акций крупнейших стран АТР снижаются в понедельник.

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в пятницу. Фондовый индекс Гонконга падает на 2,8% в понедельник, Южной Кореи - на 4,5%. Цены на нефть падают утром понедельника, Brent торгуется около $66 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

"Он выступает за снижение ставок, поэтому его назначение благоприятно для рисковых активов. С другой стороны, он хочет существенно разгрузить балансовую ведомость Федрезерва", - отметил Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman.

Тем временем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

Помимо этого, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,5%, поскольку компания в первом квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 16%, а также дала сильный прогноз на текущий период.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) снизилась на 3%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы в минувшем финквартале повысил чистую прибыль на 14%, выручку - на 15%.

Её основной конкурент American Express Co. (SPB: AXP) также зафиксировал рост чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, однако капитализация AmEx понизилась на 1,8%.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil (SPB: XOM) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 16%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Её рыночная стоимость повысилась на 0,6%.

Другая ведущая энергетическая компания, Chevron Corp. (SPB: CVX), зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Бумаги Chevron подорожали на 3,3%.

Котировки акций Colgate-Palmolive Co. увеличились на 5,9%. Американский производитель потребительских товаров получил чистый убыток в четвертом квартале 2025 года из-за единовременных списаний, при этом рост выручки превзошел ожидания рынка.

Оператор связи Verizon Communications (SPB: VZ) резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года, но слабо нарастил выручку, а также зафиксировал существенный прирост числа абонентов. Компания анонсировала программу выкупа акций на $25 млрд. Её акции подскочили на 11,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,36% и составил 48892,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,43% - до 6939,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24% и завершил торги на уровне 23461,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник.

Инвесторы оценивают статданные и продают бумаги горнодобывающих компаний на фоне падения цен на драгметаллы.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,9%,

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, уменьшился до минимальных за полгода 52,6 пункта с 55,5 пункта.

Между тем китайский PMI сферы услуг и строительства в январе неожиданно упал до 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее и обновил минимум более чем за три года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Unicom (Hong Kong) Ltd., дешевеющие на 8,2%.

Рыночная стоимость BYD Co. уменьшается на 7,8%, China Telecom - на 6,9%, Zijin Mining Group - на 6,7%, China Shenhua Energy - на 6,1%.

Капитализация Sands China повышается на 4,5%, Pop Mart International - на 1,2%, China Mengniu Dairy - на 1,1%, Galaxy Entertainment Group и Lenovo - на 0,7%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Lasertec (-13,9%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining уменьшается на 11,7%, ZOZO - на 8,1%, Tokuyama - на 7,5%, Nomura Holdings - на 6,7%.

Цена бумаг Hino Motors увеличивается на 6,3%, Komatsu - на 4,6%, Takashimaya - на 3,9%, Casio Computer - на 4%, ANA Holdings - на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 4,5%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 3%, Hyundai Motor - на 4%, Samsung Electronics - на 5,2%, Posco - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%.

Капитализация BHP снизилась на 2,3%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть теряют более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

Тегеран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $66,01 за баррель, что на $3,31 (4,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,27 (0,39%), до $69,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $3,21 (4,92%), до $62 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $0,21 (0,32%), до $65,21 за баррель.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит принимать репрессивные меры против протестующих. Эти постоянные угрозы поддерживали цены на нефть на протяжении всего января, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Откат рынка в понедельник был также подкреплен возобновившимся укреплением доллара США", - говорит она.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.