"Финам" рекомендует "держать" акции State Street с прогнозной ценой $136

"Финам" рекомендует "держать" акции State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State Street. Несмотря на значительные торговые, геополитические и другие риски, прогнозы в отношении мировой экономики остаются достаточно позитивными. И мы рассчитываем на сохранение в целом благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, что продолжит поддерживать бизнес эмитента, учитывая сильный бренд и лидирующие позиции компании в мировой индустрии финансовых услуг, - пишет эксперт. - В то же время котировки акций компании за последний год выросли на 30% и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке. Так что мы не видим какого-то значимого "апсайда" в данных бумагах. Наша оценка основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов компании".

State Street Corp. - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.