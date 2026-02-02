Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2750-2850п в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Российский фондовый рынок будет двигаться в диапазоне 2750-2850 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Инвесторы будут следить за новостями с переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, второй раунд которых был запланирован на 1 февраля 2026 года, но в итоге перенесен на несколько дней по неизвестной причине, отмечают эксперты в комментарии.

Если переговоры пройдут на позитивной ноте, рынок может предпринять попытку пробить уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и закрепиться выше этой отметки, указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.