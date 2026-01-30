Рынок акций РФ в пятницу просел к 2780п на фоне коррекции драгметаллов, неделю и месяц закрыл в "плюсе"

Москва. 30 января. Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз вместе с ценами на металлы, а также на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. Индекс МосБиржи опустился в район 2780 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2782,74 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался выше 2813 пунктов), индекс РТС - 1157,53 пункта (-0,2%); лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), но подросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%) на заявлениях главы банка Андрея Костина.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 января, составил 75,7327 руб. (-29,24 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2-0,5% на фоне снижения официального доллара от ЦБ на 0,19 рубля. По итогам января индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-3,9% на фоне снижения доллара от ЦБ на 2,49 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,4% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

ВТБ планирует увеличить прибыль в 2026 году до 600-650 млрд рублей с 500 млрд рублей, полученных в 2025 году, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"У нас в 2025 году прибыль составила 500 млрд рублей, в 2026 году 600 млрд рублей планируем, или может быть, даже 650 млрд рублей. Я думаю, что у нас будут возможности для наращивания капитала и выплаты дивидендов", - сказал он на встрече со студентами Государственного университета управления. "Наша стратегия - это, конечно, ежегодная выплата дивидендов", - подчеркнул глава ВТБ.

Подорожали в пятницу также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,5%).

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое урегулирование кризиса на Украине. "Думаю, мы скоро решим проблему", - сказал президент на заседании кабинета министров. Он добавил, что на переговорах достигнуто много успехов.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отметил, что идут обсуждения территориального вопроса, во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и над "планом процветания" для Украины.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд пройдет там же 1 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Трамп в четверг также заявил, что он призывал президента РФ Владимира Путина на неделю остановить удары по Киеву из-за сильных морозов, "и он согласился на это".

Кроме того, президент США сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить, а в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются к Ирану. Американский лидер сообщил, какие требования выдвинул к Тегерану. "Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И во-вторых, прекратите убивать протестующих", - заявил Трамп.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в пятницу снизился, не сумев закрепиться выше 2800 пунктов. Общий настрой инвесторов стал более осторожным на фоне приближения выходных, а также геополитических и рыночных сигналов.

Украинский президент заявил, что не готов к территориальным уступкам, и не исключил перенос очередного раунда мирных переговоров в ОАЭ. Кроме того, ценовое ралли в золоте, серебре и металлах платиновой группы сменилось внушительной коррекцией. В воскресенье, 1 февраля, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+: по прогнозам, изменений в решении о приостановке добычи на март не произойдет, так же, как это и случилось с решениями на январь-февраль, полагает эксперт.

В понедельник стоит обратить внимание на производственные индексы PMI за январь Китая, еврозоны и США. На российском рынке "Группа Астра" (MOEX: ASTR) представит операционные результаты за 2025 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 февраля - колебания в коридоре 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Ильи Купреева, индекс МосБиржи после дневного снижения консолидировался в узком диапазоне 2780-2790 пунктов. В геополитической плоскости рынок ожидал трехсторонних переговоров 1 февраля в ОАЭ, появлялись сообщения об "энергетическом перемирии". Однако далее оказалось, что ставки на дальнейшую позитивную динамику слишком оптимистичны, поводом для продаж стало отсутствие конкретики по мирному урегулированию и признаки коррекции в золоте и других цветных металлах.

На следующей неделе рынок продолжит следить за ходом мирных переговоров. Также в фокусе останутся данные Росстата по недельной инфляции. Ситуация на долговом рынке, в частности результаты аукционов Минфина, будет одним из маркеров рыночных ожиданий по поводу ключевой ставки ЦБ. Динамично может развиваться ситуация на товарных рынках, в первую очередь в цветных металлах, полагает Купреев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в январе индексы МосБиржи и РТС обновили пики с сентября (2843 пункта) и августа (1177 пункта) соответственно. Инвесторы оставались в ожидании главным образом геополитических новостей: переговоры по Украине продолжились, но стороны отмечают сохранение расхождений по некоторым ключевым вопросам. Стабилизировать рынок при этом помогло ралли цен на драгоценные и цветные металлы.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале продолжит ожидать геополитических сигналов и, похоже, перешел к сдержанной реакции на оптимистичные новости и негативному отклику на возникающие в переговорах затруднения. Инвесторы для ускорения покупок хотят получить гарантии прогресса в достижении мирного соглашения по Украине и действуют осторожно, тем не менее сохраняя общий оптимистичный настрой. Российскому рынку и, в частности, нефтяным эмитентам при этом могут помогать более высокие цены на "черное золото".

Помимо геополитического фактора в феврале рынок будет реагировать на итоги очередного заседания ЦБ РФ 13 февраля. На данный момент нет уверенности в том, что регулятор после повышения НДС пойдет на снижение ключевой ставки с текущих 16%, что при умеренно жестком сигнале может стать "медвежьим" фактором для рынка. ЕС в конце февраля при этом планирует принять 20-й пакет санкций против РФ, а возможность расширения ограничений сохраняется со стороны США (в частности, против танкерного флота России). С технической точки зрения индекс МосБиржи при положении выше минимума текущего года 2674 пункта (средняя полоса Боллинджера недельного графика) сохраняет базу для развития повышения и стремления к пикам с сентября (2939 пунктов) и августа (3014 пунктов). В то же время откат ниже 2674 пунктов указал бы на риски развития падения вплоть до достижения минимума с октября 2457 пунктов - вероятно, при ухудшении геополитического фона, считает Кожухова.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, наращивать "лонги" по акциям в конце недели игроки не спешили, поскольку отсутствие результатов в переговорах Россия-Украина 1 февраля может разочаровать инвесторов. Также наблюдается тревожная ситуация на рынке золота: в четверг драгметалл в очередной раз обновил исторический максимум, установив его на отметке $5627 за унцию, но потом начался откат, и в пятницу цена скатилась в район $5000 за унцию. Резкий рост волатильности в фазе бурного роста очень часто является началом нисходящей коррекции, считает Соколов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, индекс МосБиржи скорректировался после достижения на неделе 4-месячных максимумов, росту акций мешает отсутствие свежих драйверов. Ситуация на рынке становится сложнее из-за роста геополитической напряженности, инвесторы внимательно следят за украинскими новостями. Глава Украины заявил, что не готов идти на уступки, если это приведет к потере территорий, а переговоры в Абу-Даби могут перенести из-за событий на Ближнем Востоке. Все это добавляет рынку неопределенности и увеличивает колебания цен.

Акции ЮГК упали на фоне новостей о рассмотрении документов по приватизации компании и возможной продаже актива. Дополнительное давление на котировки оказали ускоряющееся снижение мировых цен на золото и рост глобального курса доллара. Снижение также затронуло и другие акции производителей драгоценных металлов, отметила аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале на 4-х часовом таймфрейме. В случае развития дальнейшей нисходящей коррекции зоной поддержки может выступить нижняя граница канала 2745 пунктов, считает Гудым.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-1,1%), "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,4%).

Розничные продажи в Японии в декабре 2025 года уменьшились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Снижение было отмечено впервые за четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как было объявлено первоначально. Между тем аналитики ожидали повышения в среднем на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в Японии в декабре, по предварительным данным, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель упал на 2,7%, второй уменьшился на 2,2%.

Безработица в Японии в декабре составила 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Показатель пятый месяц подряд находится на этом уровне - максимальном с июля 2024 года. Аналитики также не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены стабилизировались после подъема накануне до многомесячных максимумов из-за опасений эскалации напряженности вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,68 за баррель (-0,03% и +3,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $65,38 за баррель (-0,06% и +3,5% в четверг).

Тем не менее цены на нефть завершают январь значительным ростом - более 10%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Трамп заявил в среду, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе.

Между тем аналитики JPMorgan не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана", - пишут они.

Эксперты Citi полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-3,3%).

Выросли акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+14,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,3%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (+5,1%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+4,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,3%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,4% и +3,1% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,3 млрд рублей (из них 15,43 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,51 млрд рублей на бумаги "ЮГК" и 6,74 млрд рублей на акции "Полюса").