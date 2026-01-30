.
Мнения аналитиков
Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций Норникеля, Полюса и РусАла - "ВТБ Мои Инвестиции"
30 января 2026 года 18:18
Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций Норникеля, Полюса и РусАла - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций "Норникеля", "Полюса" и "РусАла", говорится в комментарии экспертов "ВТБ Мои Инвестиции". "На рынке драгоценных металлов наблюдается повышенная волатильность, вызванная внешними факторами. Это сказывается на динамике акций российских горнодобывающих компаний и индекса Мосбиржи, - пишет эксперт Алексей Корнилов. - Однако основные фундаментальные факторы для российского фондового рынка остаются прежними. Продолжаем исходить из того, что ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12-13%. При таком сценарии прогнозируем справедливый уровень по индексу Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 3610 пунктов. Потенциальное снижение геополитических рисков может стать дополнительным позитивным фактором для российских акций". По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, после стремительного "ралли" последних недель стоит ожидать нормализацию цен на металлы - как драгоценные, так и промышленные. Развитие такого сценария поднимает риски для удержания позиций во фьючерсах. "В то же время, акции компаний производителей могут продолжить рост, - полагает аналитик. - Потому что для них более важным является не цена на металлы в моменте, а формируемая средняя цена за период. В 1 квартале 2026 года средние цены, вероятно, будут заметно выше, чем в 4 квартале 2025 года. Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций "Норникеля", "Полюса" и "РусАла", согласно нашим расчетам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ДРАГМЕТАЛЛЫ-КОМПАНИИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
30 января 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в конце января вырос в ожидании переговоров по Украине, на данных о замедлении инфляции и ралли сырья
Рынок акций РФ в последнюю неделю января продолжил подъем в ожидании второго раунда переговоров по украинскому урегулированию, а также на данных Росстата о замедлении инфляции, повысивших вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ, и ралли сырьевых площадок (выросли нефть и металлы) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов, обновив максимум с сентября, но удержать его не смог. читать дальше
.30 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2780п на фоне коррекции драгметаллов, неделю и месяц закрыл в "плюсе"
Москва. 30 января. Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз вместе с ценами на металлы, а также на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. Индекс МосБиржи опустился в район 2780 пунктов. читать дальше
.30 января 2026 года 19:25
Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем, скорректировался вниз перед выходными днями после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, скорректировавшись вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 19:05
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше отметки 2800 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Индекс Мосбиржи на этой неделе протестировал отметку 2800 пунктов, обновив максимумы с сентября. Но в пятницу индекс заметно скорректировался, что выглядит логичным с технической... читать дальше
.30 января 2026 года 18:40
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) до 84,24 руб., что предполагает потенциал снижения на 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитиков. "Акции "ВУШ Холдинга" с начала декабря выросли на 4,5%,... читать дальше
.30 января 2026 года 17:57
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тяготеть к укреплению, - отмечают эксперты. - Курс юаня откатывался ниже 10,8 рублей на фоне всплеска геополитического... читать дальше
.30 января 2026 года 17:35
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "подавать" и прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 рубля за штуку на фоне нейтральных операционных результатов компании за 2025 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Операционные результаты компании за весь 2025 год выглядят ожидаемо... читать дальше
.30 января 2026 года 17:02
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Mastercard, оператор одной из крупнейших международных... читать дальше
.30 января 2026 года 16:38
"Т-Инвестиции" понизили прогноз для курса рубля до 95 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в стратегии аналитиков на 1К2026. Рублю в базовом сценарии на 2026 год эксперты прогнозируют ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем около 95 руб/$1 к концу года. Давление на курс,... читать дальше
.30 января 2026 года 16:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. и понизил целевую цену с CNY 156,6 до CNY 119 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции BYD со второго полугодия... читать дальше
.30 января 2026 года 15:34
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз перед выходными после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль падает, корректируясь вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 15:19
Участие в размещении бондов НоваБев Групп интересно при ставке купона не ниже 15,50% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций "НоваБев Групп" серии 003Р-02 со сроком обращения 3 года интересно при ставке купона не ниже 15,50%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "НоваБев Групп" 2 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций... читать дальше
.30 января 2026 года 14:46
Потенциальная цель для индекса Мосбиржи в начале февраля - верхняя граница диапазона 2900-2960 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Российский рынок акций завершает январь с умеренно позитивным настроем: свежие недельные данные по инфляции (0,19% за 20-26 января, годовая... читать дальше
.30 января 2026 года 14:14
рс валютной пары доллар/рубль ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Однако уже в феврале-марте базовый сценарий смещается в сторону ослабления национальной валюты до 80-82 руб./$1 и 11-11,5 руб. за юань на фоне... читать дальше
.30 января 2026 года 13:47
"Финам" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Эталон Груп" с прогнозной стоимостью на уровне 50,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Бумаги эмитента сейчас выглядят интересными для покупки, указывает эксперт: компания развивается в сегменте премиальной... читать дальше
