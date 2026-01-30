Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций Норникеля, Полюса и РусАла - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций "Норникеля", "Полюса" и "РусАла", говорится в комментарии экспертов "ВТБ Мои Инвестиции".

"На рынке драгоценных металлов наблюдается повышенная волатильность, вызванная внешними факторами. Это сказывается на динамике акций российских горнодобывающих компаний и индекса Мосбиржи, - пишет эксперт Алексей Корнилов. - Однако основные фундаментальные факторы для российского фондового рынка остаются прежними. Продолжаем исходить из того, что ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12-13%. При таком сценарии прогнозируем справедливый уровень по индексу Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 3610 пунктов. Потенциальное снижение геополитических рисков может стать дополнительным позитивным фактором для российских акций".

По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, после стремительного "ралли" последних недель стоит ожидать нормализацию цен на металлы - как драгоценные, так и промышленные. Развитие такого сценария поднимает риски для удержания позиций во фьючерсах.

"В то же время, акции компаний производителей могут продолжить рост, - полагает аналитик. - Потому что для них более важным является не цена на металлы в моменте, а формируемая средняя цена за период. В 1 квартале 2026 года средние цены, вероятно, будут заметно выше, чем в 4 квартале 2025 года. Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций "Норникеля", "Полюса" и "РусАла", согласно нашим расчетам".

