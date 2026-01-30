"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил сильный финансовый отчет за IV квартал 2025 года, отразивший сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире, отмечает эксперт.

Выручка увеличилась на 17,6% г/г до $8,81 млрд и немного превысила консенсус-прогноз на уровне $8,77 млрд. корректированный показатель EBITDA Mastercard в IV квартале поднялся на 14,6% г/г до $5,38 млрд, при этом рентабельность по EBITDA составила значительные 61,1%. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 24,6% до $4,76 и существенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $4,24.

Руководство Mastercard представило достаточно оптимистичные финансовые прогнозы на 2026 год и ожидает, в частности, что выручка увеличится на 12-13%, подчеркивает Додонов.

