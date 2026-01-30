"Финам" рекомендует "покупать" акции Эталона с прогнозной ценой 50,5 руб

"Финам" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Эталон Груп" с прогнозной стоимостью на уровне 50,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Бумаги эмитента сейчас выглядят интересными для покупки, указывает эксперт: компания развивается в сегменте премиальной недвижимости и оценивается всего в 3,05 годовых прибылей 2026 года.

Несмотря на текущую рыночную конъюнктуру, девелоперская группа продемонстрировала рост выручки и положительную EBITDA в I полугодии 2025 года.

"Акции сейчас торгуются на исторических минимумах, а ожидаемое снижение ставок может поддержать продажи за счет роста ипотечных сделок и притока денег из вкладов в недвижимость, что улучшит финансовые показатели компании, - пишет Гудым в обзоре. - Мы провели оценку справедливой стоимости бумаг эмитента сравнительным методом, базируясь на прогнозных финансовых показателях на 2026 год. Наша оценка определялась на основе мультипликаторов EV/Sales, EV/EBITDA 2026E и оценки новых активов".

Обращает внимание аналитик "Финама" и на возможные риски:

- Высокая ключевая ставка. Сохранение дорогой ипотеки может ограничивать спрос в массовом сегменте, замедляя продажи новых проектов. Дополнительным риском является возможное дальнейшее сокращение льготных программ.

- Инфляционное давление на сегмент строительных материалов. Рост издержек, который не всегда можно переложить на клиентов, снижает маржинальность. Это повышает чувствительность бизнес-модели к изменениям стоимости работ и материалов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.