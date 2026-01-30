.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 1550 руб
.
30 января 2026 года 12:47
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 1550 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Эмитент неплохо закрыл 2025 год на операционном уровне, несмотря на сложность рынка. Позитивно, что группа продолжает диверсифицироваться за счет недевелопмента и параллельно застройщик усиливает дисциплину в земельном банке и долге. Впрочем, некоторое снижение последнего все же пока не решает проблему повышенной долговой нагрузки, - отмечает эксперт. - Фокус на регионы с устойчивым спросом и хорошей маржинальностью снижает риск низкой распроданности и помогает легче проходить период высокой ставки за счет более сильной экономики проектов. Помимо корпоративных факторов, ключевым триггером роста бумаг "Самолета" остается дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 января 2026 года 17:57
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тяготеть к укреплению, - отмечают эксперты. - Курс юаня откатывался ниже 10,8 рублей на фоне всплеска геополитического... читать дальше
.30 января 2026 года 17:35
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "подавать" и прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 рубля за штуку на фоне нейтральных операционных результатов компании за 2025 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Операционные результаты компании за весь 2025 год выглядят ожидаемо... читать дальше
.30 января 2026 года 17:02
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Mastercard, оператор одной из крупнейших международных... читать дальше
.30 января 2026 года 16:38
"Т-Инвестиции" понизили прогноз для курса рубля до 95 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в стратегии аналитиков на 1К2026. Рублю в базовом сценарии на 2026 год эксперты прогнозируют ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем около 95 руб/$1 к концу года. Давление на курс,... читать дальше
.30 января 2026 года 16:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. и понизил целевую цену с CNY 156,6 до CNY 119 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции BYD со второго полугодия... читать дальше
.30 января 2026 года 15:34
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз перед выходными после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль падает, корректируясь вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 15:19
Участие в размещении бондов НоваБев Групп интересно при ставке купона не ниже 15,50% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций "НоваБев Групп" серии 003Р-02 со сроком обращения 3 года интересно при ставке купона не ниже 15,50%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "НоваБев Групп" 2 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций... читать дальше
.30 января 2026 года 14:46
Потенциальная цель для индекса Мосбиржи в начале февраля - верхняя граница диапазона 2900-2960 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Российский рынок акций завершает январь с умеренно позитивным настроем: свежие недельные данные по инфляции (0,19% за 20-26 января, годовая... читать дальше
.30 января 2026 года 14:14
рс валютной пары доллар/рубль ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Однако уже в феврале-марте базовый сценарий смещается в сторону ослабления национальной валюты до 80-82 руб./$1 и 11-11,5 руб. за юань на фоне... читать дальше
.30 января 2026 года 13:47
"Финам" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Эталон Груп" с прогнозной стоимостью на уровне 50,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Бумаги эмитента сейчас выглядят интересными для покупки, указывает эксперт: компания развивается в сегменте премиальной... читать дальше
.30 января 2026 года 13:18
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,49 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Операционные результаты эмитента по итогам 2025 года выглядят ожидаемо нейтрально, констатируют эксперты. Ввод новых объектов,... читать дальше
.30 января 2026 года 12:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Эмитент раскрыл нейтральные операционные результаты за декабрь 2025 года. В целом... читать дальше
.30 января 2026 года 11:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Минфин РФ готовит проект указа, предусматривающий введение экспортных пошлин на... читать дальше
.30 января 2026 года 11:14
бль в целом пока сохраняет потенциал ослабления и возврата в диапазон 10,85-11 руб. за юань, но все будет зависеть от геополитических вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в моменте давление на котировки нефти марки Brent оказывают... читать дальше
.30 января 2026 года 10:48
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб. за юань на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что участники валютного рынка, учитывая отсутствие явных новостных указаний на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.