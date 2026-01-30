"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Эмитент раскрыл нейтральные операционные результаты за декабрь 2025 года. В целом замедление роста клиентской базы мы считаем ожидаемым, ведь компания сменила фокус с наращивания клиентской базы на ее монетизацию. При этом нас настораживает снижение кредитов физлицам после замедления в ноябре. Впрочем, это может носить разовый характер, поэтому мы пока не снижаем наш прогноз роста кредитного портфеля", - пишут эксперты.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции. Несмотря на замедление отдельных операционных метрик и снижение кредитного портфеля, мы все еще видим потенциал для повышения чистой прибыли, - говорится в обзоре Перминова и Шарова. - Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год составляет 4,4x против среднеисторического уровня 6,7х".

