Цены рублевых корпбондов в пятницу могут подрасти, отыгрывая данные по инфляции

Москва. 30 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая опубликованные в среду вечером данные недельной инфляции в РФ, продемонстрировавшие ее замедление; позитивную роль для рынка могут также сыграть ожидания снижения геополитических рисков в условиях активизировавшихся переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое урегулирование кризиса на Украине. "Мы положили конец восьми войнам, и, как мы думаем, урегулирование еще одной - на подходе. Мой спецпосланник Стив Уиткофф очень упорно над этим трудится, и зять Джаред Кушнер, и все остальные. Думаю, мы скоро решим проблему", - сказал президент на заседании кабинета министров. Он добавил, что на переговорах достигнуто много успехов.

В свою очередь Уиткофф отметил, что идут обсуждения территориального вопроса. "Много хороших вещей происходит между обеими сторонами. Они обсуждают соглашение по территориям", - сказал он. Спецпосланник отметил, что во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и над "планом процветания" для Украины.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд пройдет там же 1 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в четверг также заявил, что он призывал президента РФ Владимира Путина на неделю остановить удары по Киеву из-за сильных морозов. "Из-за сильных холодов (...) я лично попросил президента Путина не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели", - сказал Трамп на заседании кабмина. "И он согласился на это. И я могу сказать вам, это было очень приятно", - продолжил Трамп. По словам Трампа, многие не советовали ему прибегать к такой просьбе, не веря в ее осуществимость, но согласия удалось достичь.

Кроме того, президент США сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить. "У меня они были, и я планирую их", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов президентского пула. При этом он не уточнил, с кем именно и когда вел переговоры.

Президент США также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал Трамп. Американский лидер сообщил, какие требования выдвинул к Тегерану. "Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И, во-вторых, прекратите убивать протестующих", - заявил Трамп.

Вместе с тем президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване. "Правительство Кубы предприняло экстраординарные действия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам и угрожают им", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что кубинский режим сотрудничает с "многочисленными враждебными странами", в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также "транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам". По мнению Трампа, ситуация с Кубой представляет "экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике" США. Американский лидер объявляет "чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой".

"Чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему", - отмечается в указе. Согласно ему, предлагается взимать дополнительную адвалорную пошлину с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего, или иным образом поставляющего нефть на Кубу. В приказе министерству торговли поручено определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть. В нем говорится, что высшие должностные лица администрации затем определят, какой дополнительный тариф следует ввести.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам регулярной сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность. ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США в четверг подтвердило оценку роста производительности труда в стране в III квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%. Другой отчет Минтруда показал уменьшение количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 1 тыс. - до 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 210 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Так, значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,2%, он повышается четвертую сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК вырос на 1%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,65%.

В свою очередь мировые цены на нефть активно снижаются утром в пятницу после подъема до многомесячных максимумов накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск уменьшилась на 1,43%, до $69,7 за баррель. В четверг контракт подорожал на 3,4%, до $70,71 за баррель, что является максимумом с конца июля. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,68%, до $64,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,5%к, до $65,42 за баррель, максимума с конца сентября.

Несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Между тем, аналитики JPMorgan не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана", - пишут они.

Эксперты Citi полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,528 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,359 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 января снизился всего на 0,01% и составил 118,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1222,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,51%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,4%) и "РЖД-30" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,81%), "Ростелеком-001P-05R" (-0,26%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом РКС" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-07 в размере 300 млн рублей. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом не менее 300 млн рублей прошел 29 января. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001P-22R со сроком обращения 2,5 года (900 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,79% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на заем прошел 29 января. Техразмещение запланировано на 4 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) 30 января соберет заявки на выпуск 4-летних облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ серии 002P-06. Предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,23% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 18-47-го купонов, еще 3,10% номинала - в дату окончания 48-го купона. Техразмещение выпуска состоится 4 февраля. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 30 января планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П19, а с 30 января по 6 февраля - на выпуск 4-летних дисконтных облигаций серии 002Р-02 общим объемом 5 млрд рублей. По выпуску БО-П19 будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 23,14% годовых. Оферта предусмотрена через 1,5 года. Ориентир цены размещения дисконтных облигаций 002Р-02 - не ниже 42,75% от номинальной стоимости, что соответствует доходности не выше 23,74% годовых. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Первая грузовая компания" планирует доразместить облигации двух выпусков - "фикс" 003Р-02 и флоатер 003P-03 - совокупным объемом до 15 млрд рублей. Букбилдинг назначен на 3 февраля. Ориентир цены доразмещения - не менее 100% номинала. Изначальный объем выпуска с фиксированным купоном (15,95% годовых) - 12 млрд рублей, флоатера (ключевая ставка ЦБ + 2,5 процентных пункта) - 5 млрд рублей. С момента их размещения прошло менее двух месяцев (букбилдинг прошел 10 декабря).