Индексы Мосбиржи и РТС готовы завершить январь ростом - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок в начале торговой сессии пятницы готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Ограничивать покупки будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы, отмечает эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС, как и большинство зарубежных фондовых индикаторов, в целом готовы завершить январь ростом, что можно сказать и о сырьевых товарах, особенно выдающимся из которых стал скачок цены на серебро за месяц более чем на 50%, указывает Кожухова.

