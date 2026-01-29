Акции ВТБ, Аренадаты и Промомеда могут быть наиболее устойчивыми в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" выбрали три компании, акции которых могут быть устойчивее других в феврале 2026 года. Среди эмитентов ВТБ, "Аренадата" и "Промомед", сообщается в комментарии.

В конце февраля ВТБ раскроет финансовый отчет по МСФО за 2025 год. Аналитики ожидают, что чистая прибыль составит порядка 500 млрд рублей, от 25% до 50% которой может быть направлено на дивиденды. Дивиденд на обыкновенную акцию может составить от 9 до 18 рублей.

Эксперты сервиса ожидают в начале февраля позитивного отчета ПАО "Группа Аренадата" о размере выручки компании. Согласно прогнозу менеджмента, рост выручки по итогам 2025 года может составить 20%-30% год к году.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" рассчитывают на рост акций "Промомеда" на фоне высоких темпов роста бизнеса. Руководство компании подтвердило прогноз на 2025 год по росту выручки на 75% и сохранению маржинальности EBITDA на уровне 40%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.