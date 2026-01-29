.
29 января 2026 года 17:50
ФРС может произвести два снижения базовой ставки в 2026г - "Финам"
ФРС США может пойти на два снижения базовой ставки в текущем году, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Регулятор на заседании 27-28 января впервые с сентября прошлого года сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) без изменения, в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Рынок воспринял ожидаемое решение ФРС и выступление Пауэлла в целом нейтрально, отмечает эксперт в комментарии. "При этом укрепились ожидания, что первое снижение произойдет не ранее июньского заседания. Оценки рынка на конец текущего года предполагают снижение ставки на 50 б.п. от текущего уровня, до 3-3,25%. Мы также ожидаем два снижения ключевой ставки до конца года", - пишет Беленькая. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.