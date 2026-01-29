Рубль днем укрепляется в паре с юанем благодаря нефти и надеждам на внешнеполитический прогресс

Москва. 29 января. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль растет благодаря уверенно дорожающей нефти и ожиданиям позитивных новостей относительно дальнейшего урегулирования российско-украинского конфликта с очередной встречи переговорщиков на эту тему, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8765 руб., что на 7,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 39 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,35 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 55 копеек, до 91,35 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и развивающееся глобальное ослабление доллара, указывает аналитик в обзоре.

Также, отмечает он, против ослабления рубля продолжает действовать среднесрочный фактор, ограничивающий рост спроса на иностранную валюту - слабость импорта на фоне наблюдаемого торможения внутреннего спроса.

"Заметного изменения ситуации на валютном рынке до конца текущей недели не ждем. Прогнозируем продолжение бокового движения в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань", - пишет Попов в материале ПСБ.

Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для пары "юань-рубль" на конец 2026 года составляет 13,2 руб./юань, для пары "доллар-рубль" - 90 руб./$1, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

Прогноз на февраль сместился к уровням около 80 руб./$1 и 11,4 руб./юань.

"По итогам 2026 года экспорт, вероятно, снизится незначительно, - считают эксперты. - Стремительный рост цен на металлы, прежде всего на золото, поддержит рубль в этом году. Увеличение российских поставок металлов компенсирует выпадение нефтяного экспорта".

По оценке стратегов, геополитический фон улучшился. Из-за внешней политики США фокус внимания Вашингтона и ЕС сместился на собственные взаимоотношения. Кроме того, переговоры между Россией, США и Украиной могут растянуться на весь год, что может поддержать спрос на рублевые активы.

Основным драйвером ослабления рубля аналитики по-прежнему считают ожидаемое снижение ключевой ставки до 12% к декабрю 2026 года.

В рамках подготовки к очередной встрече в Абу-Даби по украинскому урегулированию все будет сделано для продолжения диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что очередная встреча по урегулированию на Украине 1 февраля в Абу-Даби будет подходить без участия делегации США в двустороннем формате: РФ-Украина.

"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья, будут модальности согласовываться. Собственно, по сути это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли эти переговоры продлиться два дня, Песков сказал: "Может быть, два дня при необходимости, да".

При этом он не уточнил время начала встречи 1 февраля. "Это я пока не могу вам сказать", - сказал он.

Российская делегация на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби будет продолжать общаться в любом формате, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате. Они свое дело знают", - сказал он журналистам.

Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подъем цен на нефть усилился днем в четверг, причем в ходе сессии котировки Brent превышали $70 за баррель впервые с прошлого сентября.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 2,24%, до $69,91 за баррель. Ранее котировки достигали $70,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 2,33%, до $64,67 за баррель.

Президент США Дональд Трамп оценивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Иран - четвертый по величине производитель нефти среди стран ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей нефти в сутки.

Тем временем добыча нефти в Штатах сократилась примерно на 2 млн б/с из-за снегопадов и сильных морозов. Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей.