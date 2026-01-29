"БКС МИ" повысил оценку акций UnitedHealth до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций UnitedHealth Group с "негативной" до "позитивной", понизив при этом прогнозную стоимость с $390 до $340 за штуку, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

Эмитент остается структурным лидером сектора медстрахования, который сочетает масштаб и стратегическую вертикальную интеграцию, отмечает эксперт.

Рост медицинских расходов и регуляторные проверки Medicare Advantage оказали временное давление на прибыльность, но компания обладает достаточной финансовой устойчивостью, чтобы пройти текущий андеррайтинговый цикл с минимальными потерями, считает Дуйсембаева.

"Ожидаем, что с 2026 года маржа и прибыль на акцию (EPS) будут восстанавливаться благодаря повышению тарифов и нормализации медрасходов, - пишет аналитик инвесткомпании. - Мы пересматриваем целевую цену по акциям с $390 до $340: мультипликаторы в секторе снизились, а ожидания по темпам роста прибыли на горизонте 2027 года стали консервативнее. Инвесторы закладывают в них более осторожные предпосылки по динамике страховых тарифов и восстановлению маржи. Несмотря на снижение целевой цены, текущее падение котировок формирует более сбалансированное соотношение риска и потенциальной доходности, в связи с чем мы меняем наш взгляд на бумагу с "нейтрального" на "позитивный".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.