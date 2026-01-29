Акции Т-Технологий остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты положительно оценивают результаты Т-банка за 2025 год по РСБУ, отмечая при этом, что его прибыль не включает прибыли страхового и брокерского бизнесов, входящих в группу "Т-Технологии".

Финансовые результаты группы за четвертый квартал и 2025 год по МСФО будут раскрыты в марте.

Аналитики сервиса сохраняют свой взгляд на компанию и считают акции МКПАО "Т-Технологии" привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.