Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций X5

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в обзоре аналитиков банка.

"X5" опубликовала операционные результаты за 4К25 и 2025 год. Рост выручки в 4К25 замедлился до 14,9% г/г по сравнению с 18,5% г/г в 3К25. По итогам 2025 года выручка увеличилась на 18,8% г/г, в то время как прогноз компании по выручке на год был на уровне около 20%, отмечается в обзоре.

"На наш взгляд, негативные факторы уже отчасти учтены в цене - с момента дивидендной отсечки 6 января акции Х5 снизились на 6%, - пишут аналитики для сравнения акции Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. - Акции "Магнита" за тот же период подорожали на 9%, а индекс Мосбиржи вырос на 1%. При этом мы считаем, что маржа по скорр. EBITDA может оказаться ближе к верхней границе прогнозируемого компанией диапазона (6%), а капитальные затраты - ниже ожидаемых 5,5% от выручки".

Также эксперты банка ожидают, что в 2026 году выручка вырастет на 15-16% г/г при рентабельности по EBITDA на уровне, сопоставимом с 2025 годом, и сокращении капиталовложений относительно выручки по сравнению с 2025 годом. По оценкам аналитиков, это транслируется в суммарный дивиденд в 2026 году на уровне, сопоставимом с январской выплатой (обеспечившей дивидендную доходность 14%), при соотношении чистого долга и EBITDA на уровне 1,3-1,4х.

В случае углубления коррекции есть смысл в тактической покупке или наращивании позиций в бумаге, считают Кипнис и Воробьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.