Обновленный прогноз для пары рубль/юань на конец 2026г составляет 13,2 руб./юань - SberCIB

Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для пары рубль/юань на конец 2026 года составляет 13,2 руб./юань, для пары рубль/доллар - 90 руб./$1, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

Прогноз на февраль сместился к уровням около 80 руб./$1 и 11,4 руб./юань.

"По итогам 2026 года экспорт, вероятно, снизится незначительно, - считают эксперты. - Стремительный рост цен на металлы, прежде всего на золото, поддержит рубль в этом году. Увеличение российских поставок металлов компенсирует выпадение нефтяного экспорта".

По оценке стратегов, геополитический фон улучшился. Из-за внешней политики США фокус внимания Вашингтона и ЕС сместился на собственные взаимоотношения. Кроме того, переговоры между Россией, США и Украиной могут растянуться на весь год, что может поддержать спрос на рублевые активы.

Основным драйвером ослабления рубля аналитики по-прежнему считают ожидаемое снижение ключевой ставки до 12% к декабрю 2026 года.

