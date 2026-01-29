Акции Норникеля сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год.

Эксперты сервиса нейтрально оценивают операционный отчет "Норникеля": динамика производства в 2025 году оказалась в рамках их ожиданий, при этом снижение добычи палладия в 2026 году может поддержать баланс на мировом рынке и, как следствие, высокий уровень цен на палладий.

Учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках никеля, меди и металлов платиновой группы, входящих в корзину металлов "Норникеля", а также потенциальное снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции эмитента остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.