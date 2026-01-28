.
28 января 2026 года 16:10
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды девелопера "Глоракс"- "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций девелопера ПАО "Глоракс" серии 001Р-05, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Глоракс" размещает рублевый выпуск серии 001Р-05 с фиксированным ежемесячным купоном 20,5%. Выпуск торгуется с доходностью к погашению (YTM) 22,5% и дюрацией 2,5 года. Потенциальный доход до 28% за год. "Глоракс-001Р-05 с доходностью к погашению 22,5% и дюрацией 2,5 года предлагает премию около 1-2% к облигациям "Самолета" и 1% к собственным выпускам со схожей дюрацией, - отмечает эксперт БКС. -С "Самолетом" "Глоракс" сопоставим по долговой нагрузке и акционерному риску. Масштаб бизнеса и доля рынка у "Глоракса" гораздо меньше, чем у "Самолета", что отчасти компенсируется более высокой рентабельностью". Новый выпуск Глоракс-001Р-05 торгуется с премией примерно в 1-1,5% к другим более коротким собственным выпускам компании, указывает Куликов. -Эксперт считает что доходность нового Глоракс-001Р-05 должна быть чуть выше доходности облигаций "Самолет", а также ближе к доходностям своих предыдущих выпусков и бумаг "Легенды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
28 января 2026 года 19:40
Москва. 28 января. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на ожиданиях следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне дальнейшего улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли драгметаллы, фьючерс на нефть Brent поднялся до $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, при этом лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+13,2%) (ЮГК) на фоне рекордных цен на золото (драгметалл утром превышал $5300 за унцию). читать дальше
.28 января 2026 года 19:25
Москва. 28 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного опустился на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном... читать дальше
.28 января 2026 года 18:30
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 530,86 руб. до 442,77 руб., привилегированных - с 512,85 руб. до 430,53 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 46% и 42% соответственно и рекомендацию "покупать", сообщается в... читать дальше
.28 января 2026 года 17:50
Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии среды резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции и консолидировался в небольшом минусе, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор налогового периода... читать дальше
.28 января 2026 года 17:20
Банк ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной ценой на уровне 4220 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2025 год: - Выручка... читать дальше
.28 января 2026 года 16:47
Вероятность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики в феврале возрастает, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Фактически с самого начала года рынок ОФЗ не может найти поводов для роста, несмотря на явные улучшения в геополитической плоскости, которыми, например, всецело вдохновляется... читать дальше
.28 января 2026 года 15:39
Москва. 28 января. Китайский юань отыграл потери первой половины среды и развернулся вверх в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.28 января 2026 года 15:35
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил предварительные данные по выручке за 2025 год: совокупная выручка выросла на 14,8% год к... читать дальше
.28 января 2026 года 14:48
"БКС Мир инвестиций" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики, говорится в материале эксперта Дмитрия Булгакова. "Мы сохраняем сдержанный взгляд на сектор электроэнергетики, - пишет аналитик. - Формально большинство компаний, скорее всего, прибыльны. Компании Газпром... читать дальше
.28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво... читать дальше
.28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за... читать дальше
.28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в... читать дальше
.28 января 2026 года 12:18
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было... читать дальше
.28 января 2026 года 11:46
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых... читать дальше
