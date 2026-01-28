Инвесторам стоит обратить внимание на бонды девелопера "Глоракс"- "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций девелопера ПАО "Глоракс" серии 001Р-05, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"Глоракс" размещает рублевый выпуск серии 001Р-05 с фиксированным ежемесячным купоном 20,5%. Выпуск торгуется с доходностью к погашению (YTM) 22,5% и дюрацией 2,5 года. Потенциальный доход до 28% за год.

"Глоракс-001Р-05 с доходностью к погашению 22,5% и дюрацией 2,5 года предлагает премию около 1-2% к облигациям "Самолета" и 1% к собственным выпускам со схожей дюрацией, - отмечает эксперт БКС. -С "Самолетом" "Глоракс" сопоставим по долговой нагрузке и акционерному риску. Масштаб бизнеса и доля рынка у "Глоракса" гораздо меньше, чем у "Самолета", что отчасти компенсируется более высокой рентабельностью".

Новый выпуск Глоракс-001Р-05 торгуется с премией примерно в 1-1,5% к другим более коротким собственным выпускам компании, указывает Куликов. -Эксперт считает что доходность нового Глоракс-001Р-05 должна быть чуть выше доходности облигаций "Самолет", а также ближе к доходностям своих предыдущих выпусков и бумаг "Легенды".

