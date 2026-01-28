"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики

"БКС Мир инвестиций" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики, говорится в материале эксперта Дмитрия Булгакова.

"Мы сохраняем сдержанный взгляд на сектор электроэнергетики, - пишет аналитик. - Формально большинство компаний, скорее всего, прибыльны. Компании Газпром энергохолдинга (ГЭХ) не раскрывают отчетность, поэтому мы можем лишь строить догадки. Слабое раскрытие и отсутствие фокуса на акционерной стоимости не позволяют сектору реализовать свой потенциал. Высокое доля государства в секторе делает приоритетными другие проблемы, такие как инвестиции".

Непогода, скорее всего, позитивно повлияет на прибыль "Мосэнерго" за I квартал 2026 года, считает Булгаков. Впрочем, компания уже давно не раскрывает отчетность. "Мы не стали бы активно "продавать" эту тему, поскольку с середины января бумага уже прибавила около 20%, - отмечает эксперт. - Рост котировок связан с возможными дивидендами за 2024 год после повторной рекомендации их выплаты".

Размер рекомендованных дивидендов на уровне 0,226 руб. предполагает дивидендную доходность 8,6%, подчеркивается в материале. Отказ от выплаты дивидендов в конце июня, на взгляд аналитика, не гарантирует положительное решение и сейчас.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу пройдет 19 февраля. "Вместе с тем мы считаем вероятность выплаты достаточно высокой, - пишет стратег инвесткомпании. - Что не менее важно, положительное решение по выплате может дать надежду и на второй в этом году дивиденд - уже за 2025 год".

По мнению Булгакова, "ТГК-1" - еще один потенциальный бенефициар, извлекающий выгоду из низких температур и когенерационной выработки. "Однако, в отличие от "Мосэнерго", "ТГК-1" не выплачивала дивиденды с 2021 года, - указывает стратег. - Нам пока ничего не известно про крупные инвестпрограммы в "ТГК-1". Следовательно, положительные денежные потоки у "ТГК-1" могут сохраняться. "Мосэнерго" же несет риски, связанные с ростом инвестпрограммы, но есть вероятность, что инвестпроекты в Москве могут финансироваться не с баланса "Мосэнерго".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.