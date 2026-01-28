.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
28 января 2026 года 09:10

S&P 500 обновил исторический максимум

S&P 500 во вторник обновил исторический максимум, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи растут в среду, Японии и Австралии торгуются в слабом минусе. Цены на нефть растут в среду утром, Brent находится у $67,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Standard & Poor''s 500 достиг рекорда.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Также их внимание на этой неделе сосредоточено на очередном заседании Федеральной резервной системы, хотя большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки.

Цена акций Micron Technology выросла на 5,4% на новости о том, что компания планирует инвестировать около $24 млрд в расширение производства чипов памяти в Сингапуре в ближайшие 10 лет.

Бумаги других представителей полупроводниковой отрасли также ушли вверх: Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,4%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 4,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,4%.

Котировки акций RTX Corp. поднялись на 3,7%. Эта промышленная компания, производящая аэрокосмическую и оборонную продукцию, в октябре-декабре зафиксировала скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Бумаги General Motors (SPB: GM) подскочили в цене на 8,8%. Автопроизводитель увеличил чистый убыток в прошедшем квартале из-за разовых списаний, но при этом скорректированная прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза. Также компания анонсировала программу buyback объемом $6 млрд и дала хороший прогноз на 2026 год.

Акции производителя специальных стекол и волоконно-оптической продукции Corning взлетели на 15,6% на новости о том, что Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заключила с ним многолетний контракт на сумму до $6 млрд.

Стоимость United Parcel Service выросла на 0,2%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки снизила выручку в четвертом квартале и по итогам 2025 года, но ожидает ее роста в текущем году.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 2,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%.

Котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) рухнули на 19,6%. Страховщик прогнозирует выручку в 2026 году на уровне $439 млрд по сравнению с $447,6 млрд в прошлом году, что может стать первым снижением показателя более чем за 30 лет. Ожидания аналитиков составляют $455 млрд.

Стоимость других компаний в сфере медицинского страхования также упала, в том числе Humana - на 21,1%, CVS Health - на 14,2%. Власти США предложили сохранить выплаты по программам медицинского страхования Medicare практически на прежнем уровне в следующем году, что стало огромным разочарованием для инвесторов, предполагавших повышение на 6%.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) снизились на 7%. Крупнейшая авиакомпания США в четвертом квартале сократила чистую прибыль в шесть раз, при этом она оказалась существенно хуже ожиданий.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) потеряли в цене 1,6% несмотря на позитивную отчетность. Концерн в октябре-декабре увеличил чистую прибыль почти вдвое - до $10,23 в расчете на акцию. Однако этот показатель включает доходы от продажи части активов Digital Aviation Solutions. Без них Boeing получил убыток в $1,91 на акцию, тогда как опрошенные LSEG эксперты прогнозировали потери на уровне $0,39.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 408,99 пункта (на 0,83%) и составил 49003,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 28,37 пункта (на 0,41%) - до 6978,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 215,74 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 23817,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,6%, при этом его подъем длится уже шестую сессию подряд.

Самый значительный рост котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя игрушек Pop Mart International Group и алюминиевой China Hongqiao Group Ltd. - на 8,5% и 7,1% соответственно.

Цена бумаг телекоммуникационных China Telecom и China Unicom повысилась на 5,9% и 4,4% соответственно, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 5,6% и 5,2%.

Стоимость интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) поднялась на 1,7% и 1,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 3,5%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 2,1%.

При этом дешевеют бумаги сети ресторанов Haidilao International - на 1,4%, производителей спортивной продукции Anta Sports Products и Li Ning - на 0,9% и 0,3% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 0,4%. Негативное влияние на рынок оказывает продолжающееся укрепление иены, курс которой достиг максимума за три месяца пот отношению к доллару США. Это оказывает давление на котировки акций компаний-экспортеров, в том числе производителя игровых приставок Nintendo (-2,3%), автомобильных Toyota (-3,2%), Honda (-1,3%) и Nissan (-3,5%), а также производителя потребительской электроники Sony (-2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 1,7% и достиг исторического максимума.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 2,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5,1%, сталелитейной Posco - на 3,9%.

Цена бумаг производителя цветных металлов Korea Zinc снизилась на 1,1%, KB Financial Group - на 4,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Лидерами снижения стали акции соцсети Life360 Inc. (-7,4%), страховщика AUB Group (4,7%) и угольной компании Coronado Global Resources (-5%).

Наиболее существенно подорожали производители урана Deep Yellow (+10,3%), Boss Energy (+9,4%), Paladin Energy (+5,7%). Цены на уран достигли $89 за фунт, что является максимальным уровнем за последние 20 месяцев.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,7% и 2,4% соответственно, нефтяных Santos и Wood Energy - на 3,2% и 2,8%.

Потребительские цены в Австралии в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении и на 1% к предыдущему месяцу, сообщило статуправление страны. Аналитики прогнозировали повышение на 3,6% и 0,7% соответственно, по данным Trading Economics.

Инфляция усилилась: в ноябре годовой подъем составлял 3,4%, а в помесячном сравнении цены не изменились.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду благодаря целому ряду факторов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $67,91 за баррель, что на $0,34 (0,50%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,98 (3,02%), до $67,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,41 (0,66%), до $62,80 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,76 (2,90%), до $62,39 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьезной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван.

Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво...    читать дальше
28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции Полюса с прогнозной ценой 3100 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за...    читать дальше
28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в...    читать дальше
28 января 2026 года 12:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было...    читать дальше
28 января 2026 года 11:46
"Финам" приостанавливает анализ AgriBank
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых...    читать дальше
28 января 2026 года 11:19
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты отмечают, что в спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже...    читать дальше
28 января 2026 года 10:51
Цена акций ЮГК в целом обладает потенциалом роста до 1 руб. - ПСБ
Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться к уровню 1 рубль за штуку при продолжающемся росте цен на золото, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Лидерами роста торгов во вторник снова стали акции ЮГК (+10,6%),...    читать дальше
28 января 2026 года 10:28
Рубль утром слегка дорожает в паре с юанем перед налоговыми выплатами января
Москва. 28 января. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль слегка дорожает благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым до конца дня предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
28 января 2026 года 10:26
Цена нефти пока может остаться выше $67,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"
тировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $67,5 за баррель до появления конкретики с развитием ситуации вокруг Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в текущий момент рынок в целом может более позитивно смотреть на российский...    читать дальше
28 января 2026 года 10:08
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2800 пунктов в ближайшее время, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Позитивные ожидания по украинскому вопросу по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые...    читать дальше
28 января 2026 года 09:50
Рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб./юань в ближайшее время - ПСБ
Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. за юань в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для...    читать дальше
28 января 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации данных по инфляции
Москва. 28 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации вечером очередных данных по недельной инфляции в РФ, от которых во многом будут зависеть решения Банка России относительно ключевой ставки на ближайших заседаниях.    читать дальше
28 января 2026 года 09:34
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше 2800п в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи прерывает локальную коррекцию и быстро возвращается на максимумы января - в среду бенчмарк может вновь попробовать...    читать дальше
28 января 2026 года 09:15
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820п в ближайшие дни - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, констатируют эксперты: индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% (до...    читать дальше
27 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.    читать дальше
