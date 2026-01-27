Рубль днем отыграл утреннее снижение и перешел к небольшому повышению в паре с юанем

Москва. 27 января. Китайский юань растерял рост первой половины вторника и развернулся вниз в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,97 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 15 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,66 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 7 копеек, до 91,32 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 10,8-11,2 руб., полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Фактор налоговых выплат (28 января) сильного влияния на ход торгов уже, скорее всего, не окажет, отмечает эксперт в комментарии. Новые попытки заложиться на геополитический позитив участники валютного рынка, по его мнению, могут предпринять ближе к концу текущей недели.

Рубль во вторник попробует закрепиться выше 11 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)

"В понедельник рубль заметно ослабился. Коррекции на валютном рынке РФ способствовало в первую очередь ухудшение геополитического фона, - пишут эксперты в обзоре. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 10,97 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. Официально налоговый период завершится лишь завтра. Впрочем, вероятно, основной эффект от этого фактора уже исчерпан, поскольку экспортеры продали большую часть необходимой валюты. На этом фоне сейчас курс попробует закрепиться выше 11 руб./юань в отсутствие позитивных геополитических вводных".

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал ЦБ.

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в феврале 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индикатор бизнес-климата в России в январе составил 1,7 п. по сравнению с 2,6 п. в декабре, констатируют эксперты. Рост деловой активности продолжается, однако темпы стали более умеренными. Инфляционное давление в начале года остается повышенным.

"В этих условиях мы ожидаем, что на опорном заседании 13 февраля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник, трейдеры оценивают последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,63 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,3%, до $60,67 за баррель.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

По оценкам аналитиков и трейдеров, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за минувшие выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), отмечает Reuters.

Банк России во вторник, 27 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 380 млрд рублей (при лимите 3 трлн 380 млрд рублей и спросе 4 трлн 699,245 млрд рублей) в среднем по ставке 16,11% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 20 января, ЦБ разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 4 трлн 855,524 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых.