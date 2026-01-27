"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с целевой ценой 14165 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Акрон" представил операционные результаты: нейтральные за 4-й квартал и сильные за весь 2025 год, - отмечает эксперт. - И хотя квартальная динамика оказалась околонулевой, по итогам всего 2025 года компания ощутимо нарастила выпуск товарной продукции - на 7,1%, до 9,0 млн т. Мы полагаем, что в 2026 году рост производства продолжится за счет реконструкций и модернизаций на имеющихся активах, а также благодаря запуску Талицкого ГОКа".

"Акрон", по оценке аналитика инвесткомпании, остается одной из самых дорогих российских компаний металлов, добычи и химпрома, торгуясь с существенной премией как к сектору, так и к "ФосАгро".

