Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Долги за капремонт разрешат взыскивать банкам, УК и платежным агентам
Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на...
 
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты и активы. С такой инициативой выступили в Национальном объединении ломбардов (НОЛ), пишут "Известия". В настоящее время совокупный портфель российских ломбардов составляет около 100...
 
Счетная палата выявила проблемы при завершении федеральных долгостроев
Счетная палата РФ сочла деятельность публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" (завершает ставшие проблемными объекты) "недостаточно эффективной", пишет "Коммерсант". Оценка СП связана, в частности, с тем, что из...
 
27 января 2026 года 09:10

Цены на нефть снижаются

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом. Рынки акций стран АТР активно растут во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется около $65,1 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний.

Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Помимо сохраняющейся неопределенности в сфере торговых отношений, негативным фактором для фондового рынка оставались опасения по поводу очередного шатдауна, который может наступить уже в конце этой недели.

Сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьезных изменений в положения о внутренней безопасности на фоне событий в Миннеаполисе. В этом городе продолжаются протесты жителей, возмущенных действиями агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), приведшими к гибели двух американцев.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

С началом сезона квартальной отчетности внимание инвесторов сфокусировано на результатах компаний.

Среди четырех представителей "великолепной семерки", отчетность которых ожидается на этой неделе, котировки Apple Inc. (SPB: AAPL) по итогам торгов выросли на 3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%. Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 3,1%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 0,6%. Компания сообщила, что намерена инвестировать еще $2 млрд в CoreWeave Inc., чтобы ускорить процесс наращивания вычислительных мощностей для ИИ. Акции CoreWeave поднялись в цене на 5,7%.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) сократилась на 5,7% после падения на 17% по итогам пятничной сессии из-за разочаровывающих прогнозов.

Добывающая редкоземельные металлы USA Rare Earth нарастила капитализацию на 7,9% на сообщениях, что правительство США планирует инвестировать $1,6 млрд в эту компанию.

Котировки бумаг нефтесервисной Baker Hughes повысились на 4,4% после квартальной отчетности. Результаты компании в октябре-декабре оказались лучше прогнозов.

Стоимость акций IonQ Inc., работающей в сфере квантовых вычислений, упала на 8,2%, а чипмейкера SkyWater Technology Inc. - увеличилась на 3,3% на новостях, что IonQ купит SkyWater примерно за $1,8 млрд.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стала Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+3,2%), в составе S&P 500 - Arista Networks (+5,4%). Самое сильное снижение в этих индексах показали соответственно 3M Co. (SPB: MMM) (-1,9%) и Trade Desk (-7,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,64%, до 49412,4 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,5% - до 6950,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,43% и закрылся на отметке 23601,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Как стало известно во вторник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась на 0,6% и составила 7,4 трлн юаней ($1,06 трлн). Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. В декабре прошлого года показатель подскочил на 5,3% в годовом выражении после падения на 13% в ноябре.

Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции China Life Insurance (+4,7%), AIA Group (+3,4%), Techtronic Industries (+3%), CSPC Pharmaceutical Group (+2,7%), Ping An Insurance (+2,3%) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2%).

Тем временем цена бумаг Hang Lung Properties снижается на 4,8%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 4,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,5%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 0,7%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Resonac Holdings, дорожающие почти на 6%. Цена бумаг Advantest повысилась на 5,2%, Sumitomo Metal Mining и Nissui Corp. - на 4,2%, Yaskawa Electric и Fuji Electric - на 3,5% и 3,3% соответственно.

Между тем стоимость акций Tokyo Electric Power падает на 5,1%, Nitto Denko - на 4,4%, Nitori Holdings - на 3,9%, Suzuki Motor - на 3,3%, Japan Steel Works - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 2,2%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пошлина на импорт товаров из страны будет повышена до 25% с 15%, поскольку "корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение".

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 3,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижаются на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Рыночная стоимость фармкомпании Telix Pharmaceuticals подскочила на 8,3%, тогда как цена бумаг Alcoa Corp. и Life360 Inc. упала более чем на 8%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла на 2,7% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения.

Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,14 за баррель, что на $0,45 (0,69%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%), до $65,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,39 (0,64%), до $60,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $0,44 (0,7%), до $60,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

"Зимние снежные бури обычно влияют на рынок через сбои в логистике и работе НПЗ, но не сказываются на общем спросе. Если запасы нефти не истощены, последствия этого фактора сходят на нет, как только работа нормализуется", - отмечает главный инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


27 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.    читать дальше
27 января 2026 года 19:15
Рубль во вторник укрепился в паре с юанем перед предстоящими налоговыми выплатами января
Москва. 27 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
27 января 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Salesforce до $261
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $290 до $261 за штуку на горизонте года, улучшив взгляд на бумаги с "нейтрального" до "позитивного", сообщается в материале аналитиков. "Акции Salesforce находились под давлением в течение всего 2025 года из-за...    читать дальше
27 января 2026 года 18:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 450 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Промомед" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, сообщается в материале аналитиков сервиса. По мнению экспертов, в феврале 2026...    читать дальше
27 января 2026 года 18:03
Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в феврале, скорее всего, увеличивается - "Финам"
Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать...    читать дальше
27 января 2026 года 17:36
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за декабрь 2025 года по РСБУ негативными. При этом среди...    читать дальше
27 января 2026 года 17:06
Фундаментальные факторы могут обеспечивать позитивную динамику цены акций Норникеля - "Велес Капитал"
Фундаментальные факторы (высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к выплатам дивидендов) могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций ГМК "Норильский никель" в ближайшие месяцы, считает аналитик инвестиционной компании...    читать дальше
27 января 2026 года 16:35
Акции UnitedHealth, Humana и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций UnitedHealth Group, Humana Inc. и CVS Health Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Бумаги UnitedHealth подешевели на премаркете на 9%, СVS Health - на 9,4%, а Humana - на 13,4%, после того как...    читать дальше
27 января 2026 года 16:03
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 520 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года. "Отгрузки могут быть...    читать дальше
27 января 2026 года 15:35
Рубль днем отыграл утреннее снижение и перешел к небольшому повышению в паре с юанем
Москва. 27 января. Китайский юань растерял рост первой половины вторника и развернулся вниз в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
27 января 2026 года 15:30
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Монетарные и геополитические факторы продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Следующий раунд мирных переговоров по Украине состоится 1...    читать дальше
27 января 2026 года 15:01
Акции НоваБев остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных, а не спекулятивных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты компании за 2025 год, - пишут они. - Общий объем отгрузок алкогольного сегмента сохранил...    читать дальше
27 января 2026 года 14:41
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется - "Финам"
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. На прошлой неделе курс пары доллар/рубль опустился более, чем на 3%, напоминает эксперт в комментарии. На текущей неделе начался отскок. В настоящее время курс находится на отметке...    читать дальше
27 января 2026 года 14:19
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций Норникеля до 214 руб
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" с 163 руб. до 214 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 27% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Полгода назад мы зафиксировали разворот в корзине металлов...    читать дальше
27 января 2026 года 13:50
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Рубль продолжил укрепляться и достиг максимальных уровней с начала декабря: курс к юаню закрепился вблизи 10,87 руб., официальный курс к доллару...    читать дальше
