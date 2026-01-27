Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом. Рынки акций стран АТР активно растут во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется около $65,1 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний.

Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Помимо сохраняющейся неопределенности в сфере торговых отношений, негативным фактором для фондового рынка оставались опасения по поводу очередного шатдауна, который может наступить уже в конце этой недели.

Сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьезных изменений в положения о внутренней безопасности на фоне событий в Миннеаполисе. В этом городе продолжаются протесты жителей, возмущенных действиями агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), приведшими к гибели двух американцев.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

С началом сезона квартальной отчетности внимание инвесторов сфокусировано на результатах компаний.

Среди четырех представителей "великолепной семерки", отчетность которых ожидается на этой неделе, котировки Apple Inc. (SPB: AAPL) по итогам торгов выросли на 3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%. Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 3,1%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 0,6%. Компания сообщила, что намерена инвестировать еще $2 млрд в CoreWeave Inc., чтобы ускорить процесс наращивания вычислительных мощностей для ИИ. Акции CoreWeave поднялись в цене на 5,7%.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) сократилась на 5,7% после падения на 17% по итогам пятничной сессии из-за разочаровывающих прогнозов.

Добывающая редкоземельные металлы USA Rare Earth нарастила капитализацию на 7,9% на сообщениях, что правительство США планирует инвестировать $1,6 млрд в эту компанию.

Котировки бумаг нефтесервисной Baker Hughes повысились на 4,4% после квартальной отчетности. Результаты компании в октябре-декабре оказались лучше прогнозов.

Стоимость акций IonQ Inc., работающей в сфере квантовых вычислений, упала на 8,2%, а чипмейкера SkyWater Technology Inc. - увеличилась на 3,3% на новостях, что IonQ купит SkyWater примерно за $1,8 млрд.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стала Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+3,2%), в составе S&P 500 - Arista Networks (+5,4%). Самое сильное снижение в этих индексах показали соответственно 3M Co. (SPB: MMM) (-1,9%) и Trade Desk (-7,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,64%, до 49412,4 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,5% - до 6950,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,43% и закрылся на отметке 23601,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Как стало известно во вторник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась на 0,6% и составила 7,4 трлн юаней ($1,06 трлн). Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. В декабре прошлого года показатель подскочил на 5,3% в годовом выражении после падения на 13% в ноябре.

Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции China Life Insurance (+4,7%), AIA Group (+3,4%), Techtronic Industries (+3%), CSPC Pharmaceutical Group (+2,7%), Ping An Insurance (+2,3%) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2%).

Тем временем цена бумаг Hang Lung Properties снижается на 4,8%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 4,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,5%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 0,7%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Resonac Holdings, дорожающие почти на 6%. Цена бумаг Advantest повысилась на 5,2%, Sumitomo Metal Mining и Nissui Corp. - на 4,2%, Yaskawa Electric и Fuji Electric - на 3,5% и 3,3% соответственно.

Между тем стоимость акций Tokyo Electric Power падает на 5,1%, Nitto Denko - на 4,4%, Nitori Holdings - на 3,9%, Suzuki Motor - на 3,3%, Japan Steel Works - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 2,2%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пошлина на импорт товаров из страны будет повышена до 25% с 15%, поскольку "корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение".

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 3,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижаются на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Рыночная стоимость фармкомпании Telix Pharmaceuticals подскочила на 8,3%, тогда как цена бумаг Alcoa Corp. и Life360 Inc. упала более чем на 8%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла на 2,7% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения.

Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,14 за баррель, что на $0,45 (0,69%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%), до $65,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,39 (0,64%), до $60,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $0,44 (0,7%), до $60,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

"Зимние снежные бури обычно влияют на рынок через сбои в логистике и работе НПЗ, но не сказываются на общем спросе. Если запасы нефти не истощены, последствия этого фактора сходят на нет, как только работа нормализуется", - отмечает главный инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид.