Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Долги за капремонт разрешат взыскивать банкам, УК и платежным агентам
Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на...
 
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты и активы. С такой инициативой выступили в Национальном объединении ломбардов (НОЛ), пишут "Известия". В настоящее время совокупный портфель российских ломбардов составляет около 100...
 
Счетная палата выявила проблемы при завершении федеральных долгостроев
Счетная палата РФ сочла деятельность публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" (завершает ставшие проблемными объекты) "недостаточно эффективной", пишет "Коммерсант". Оценка СП связана, в частности, с тем, что из...
 
27 января 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка оценивают итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки украинского урегулирования. "Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно", - сказал Песков журналистам, говоря об итогах переговоров в Абу-Даби.

Ранее Песков сообщил: в Кремле рассчитывают, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний. Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Помимо сохраняющейся неопределенности в сфере торговых отношений, негативным фактором для фондового рынка оставались опасения по поводу очередного шатдауна, который может наступить уже в конце этой недели. Сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьезных изменений в положения о внутренней безопасности на фоне событий в Миннеаполисе. В этом городе продолжаются протесты жителей, возмущенных действиями агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), приведшими к гибели двух американцев.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 2,2%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пошлина на импорт товаров из страны будет повышена до 25% с 15%, поскольку "корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение". Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,35 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4%, до $65,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,3%, до $60,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на 0,7%, до $60,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,363 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,813 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 января снизился на 0,16% и составил 118,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 января) потерял 0,07%, опустившись до 1219,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,85%), "Новотранс-001Р-03" (-0,82%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,5%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,19%), "Почта России БО-002P-01" (+0,16%) и "РЖД-001P-20R" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций с плавающими купонами серии 005Р-04R в размере 138 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер индикативного объема прошел 26 января. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки при открытии книги заявок составлял не более 170 базисных пунктов, в финале снизившись до 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 28 января начнет размещение дополнительного выпуска №2 пятилетних дисконтных облигаций серии 006Р-04Р объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составит 53% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей. Размещение продлится до 6 февраля. Размещение основного займа номинальным объемом 5 млрд рублей по той же цене с учетом дисконта прошло 16 декабря. Банк реализовал бумаги на 698,8 млн рублей.

Сервис кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH) (ООО "ВУШ") установил финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 января. Техразмещение запланировано на 29 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) 2 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в дату выплаты 30-го купона и еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 5 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) 10 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере до 22,54% годовых. Предварительная дата техразмещения - 13 февраля. В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля текущего года (размещался в рамках программы облигаций серии 002Р). В декабре 2025 года "Софтлайн" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.

ООО "СУЭК-финанс" выкупило по оферте 13 млн 553,235 тыс. облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 45,177% займа. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в январе 2020 года. Перед офертой ставка 13-14-го полугодовых купонов до следующей оферты через год была установлена в размере 19,9% годовых.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.    читать дальше
.
27 января 2026 года 19:15
Рубль во вторник укрепился в паре с юанем перед предстоящими налоговыми выплатами января
Москва. 27 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
27 января 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Salesforce до $261
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $290 до $261 за штуку на горизонте года, улучшив взгляд на бумаги с "нейтрального" до "позитивного", сообщается в материале аналитиков. "Акции Salesforce находились под давлением в течение всего 2025 года из-за...    читать дальше
.
27 января 2026 года 18:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 450 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Промомед" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, сообщается в материале аналитиков сервиса. По мнению экспертов, в феврале 2026...    читать дальше
.
27 января 2026 года 18:03
Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в феврале, скорее всего, увеличивается - "Финам"
Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать...    читать дальше
.
27 января 2026 года 17:36
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за декабрь 2025 года по РСБУ негативными. При этом среди...    читать дальше
.
27 января 2026 года 17:06
Фундаментальные факторы могут обеспечивать позитивную динамику цены акций Норникеля - "Велес Капитал"
Фундаментальные факторы (высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к выплатам дивидендов) могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций ГМК "Норильский никель" в ближайшие месяцы, считает аналитик инвестиционной компании...    читать дальше
.
27 января 2026 года 16:35
Акции UnitedHealth, Humana и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций UnitedHealth Group, Humana Inc. и CVS Health Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Бумаги UnitedHealth подешевели на премаркете на 9%, СVS Health - на 9,4%, а Humana - на 13,4%, после того как...    читать дальше
.
27 января 2026 года 16:03
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 520 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года. "Отгрузки могут быть...    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:35
Рубль днем отыграл утреннее снижение и перешел к небольшому повышению в паре с юанем
Москва. 27 января. Китайский юань растерял рост первой половины вторника и развернулся вниз в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:30
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Монетарные и геополитические факторы продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Следующий раунд мирных переговоров по Украине состоится 1...    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:01
Акции НоваБев остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных, а не спекулятивных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты компании за 2025 год, - пишут они. - Общий объем отгрузок алкогольного сегмента сохранил...    читать дальше
.
27 января 2026 года 14:41
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется - "Финам"
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. На прошлой неделе курс пары доллар/рубль опустился более, чем на 3%, напоминает эксперт в комментарии. На текущей неделе начался отскок. В настоящее время курс находится на отметке...    читать дальше
.
27 января 2026 года 14:19
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций Норникеля до 214 руб
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" с 163 руб. до 214 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 27% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Полгода назад мы зафиксировали разворот в корзине металлов...    читать дальше
.
27 января 2026 года 13:50
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Рубль продолжил укрепляться и достиг максимальных уровней с начала декабря: курс к юаню закрепился вблизи 10,87 руб., официальный курс к доллару...    читать дальше
.
