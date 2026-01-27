Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка оценивают итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки украинского урегулирования. "Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно", - сказал Песков журналистам, говоря об итогах переговоров в Абу-Даби.

Ранее Песков сообщил: в Кремле рассчитывают, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний. Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Помимо сохраняющейся неопределенности в сфере торговых отношений, негативным фактором для фондового рынка оставались опасения по поводу очередного шатдауна, который может наступить уже в конце этой недели. Сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьезных изменений в положения о внутренней безопасности на фоне событий в Миннеаполисе. В этом городе продолжаются протесты жителей, возмущенных действиями агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), приведшими к гибели двух американцев.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 2,2%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пошлина на импорт товаров из страны будет повышена до 25% с 15%, поскольку "корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение". Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,35 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4%, до $65,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,3%, до $60,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на 0,7%, до $60,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,363 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,813 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 января снизился на 0,16% и составил 118,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 января) потерял 0,07%, опустившись до 1219,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,85%), "Новотранс-001Р-03" (-0,82%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,5%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,19%), "Почта России БО-002P-01" (+0,16%) и "РЖД-001P-20R" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций с плавающими купонами серии 005Р-04R в размере 138 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер индикативного объема прошел 26 января. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки при открытии книги заявок составлял не более 170 базисных пунктов, в финале снизившись до 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 28 января начнет размещение дополнительного выпуска №2 пятилетних дисконтных облигаций серии 006Р-04Р объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составит 53% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей. Размещение продлится до 6 февраля. Размещение основного займа номинальным объемом 5 млрд рублей по той же цене с учетом дисконта прошло 16 декабря. Банк реализовал бумаги на 698,8 млн рублей.

Сервис кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH) (ООО "ВУШ") установил финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 января. Техразмещение запланировано на 29 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) 2 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в дату выплаты 30-го купона и еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 5 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) 10 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере до 22,54% годовых. Предварительная дата техразмещения - 13 февраля. В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля текущего года (размещался в рамках программы облигаций серии 002Р). В декабре 2025 года "Софтлайн" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.

ООО "СУЭК-финанс" выкупило по оферте 13 млн 553,235 тыс. облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 45,177% займа. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в январе 2020 года. Перед офертой ставка 13-14-го полугодовых купонов до следующей оферты через год была установлена в размере 19,9% годовых.