Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз после трехсторонних переговоров по Украине, индекс МосБиржи просел ниже 2770п

Москва. 26 января. Российский рынок акций в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Покупателей также сдерживала просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65,5 за баррель), а новые ценовые рекорды золота и серебра поддерживали спрос на бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2768,15 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1147,25 пункта (-0,4%); лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 января, составил 76,0101 руб. (+8,55 копейки).

Подешевели также акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -0,9% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+4,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,1%).

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

По данным портала Axios, который ссылается на неназванных американских официальных лиц, удалось обсудить все темы. В частности, по информации одного из источников портала, делегации обсудили тему Донбасса, Запорожской АЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

"Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из собеседников портала. Его источник также предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве. Также, согласно оценке одного из собеседников портала, "мы подошли близко к возможной встрече Путина и Зеленского".

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Он добавил: "Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение". Так Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение сделки по Украине.

Песков сообщил в понедельник, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, но имеющиеся каналы позволяют при необходимости фактически моментально согласовать такой контакт.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок пока не очень верит в скорое завершение конфликта РФ-Украина и ожидает нового раунда переговоров сторон по урегулированию 1 февраля. Также опасения вызывает уровень инфляции в России, которая вряд ли будет способствовать снижению ставки ЦБ РФ на заседании 13 февраля.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в понедельник стартовал в символическом плюсе, но быстро ушел в умеренную коррекцию, удерживаясь в верхней части диапазона 2700-2800 пунктов. В ходе воскресных торгов верхняя граница этого коридора почти покорилась, но переговоры в Абу-Даби по украинской проблематике к прорыву не привели, и инвесторы снова перешли к выжидательной позиции. Консультации по линии РФ-США-Украина продолжатся, даты новых переговоров уточняются. Между тем Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа будут прекращены с 30 сентября 2027 года.

Рубль несколько ослаб на фоне возвращения геополитической премии, цена нефти Brent остается у $65 за баррель, продолжилось ралли в золоте, серебре и металлах платиновой группы. На этом фоне закономерно в лидерах роста оказались акции "Русала", "Норникеля", "Полюса". Во вторник в США будут опубликованы данные ADP по еженедельному изменению занятости, в Европе ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а на российском рынке важных событий не ожидается. Краткосрочный взгляд на рынок нейтральный, прогноз по индексу МосБиржи на 27 января - 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США 23-24 января не принесла громких инфоповодов. Однако продолжение мирных переговоров выступает фактором поддержки для индекса МосБиржи, который продолжает консолидироваться недалеко от уровня 2800 пунктов. Участники рынка ожидают конкретики по поводу следующих шагов сторон.

Почти все акции из индекса МосБиржи скорректировались, за исключением бумаг компаний из сектора цветной металлургии, поддержку которым оказали выросшие до новых максимумов золото (цена превышала $5100 за унцию) и серебро (цена превысила $110 за унцию). При этом санкционное давление со стороны Европы усиливается: Евросовет утвердил запрет на поставки СПГ из России в ЕС с начала 2027 года и трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Несмотря на рост геополитической премии в нефти на мировом рынке, российский нефтяной сектор также остается под давлением из-за санкций, и как следствие, высокого дисконта на российскую нефть в размере $27-28 с каждого барреля, отметил Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, для мировых рынков на текущей неделе интерес представляет заседание Федеральной резервной системы, от которой большинство инвесторов ожидает сохранения процентной ставки на текущем уровне, а также сигналов о сроках возможного снижения ставки в 2026 году. Риторика ФРС может задать тон рынкам на ближайшие недели.

На российском рынке индекс МосБиржи в начале недели просел в район 2770 пунктов после прошедших на выходных первых трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию - сохраняющаяся неопределенность относительно скорого завершения конфликта заставляет инвесторов сохранять осторожность. Индекс МосБиржи протестировал нижнюю границу восходящего канала на 4-часовом таймфрейме. При отскоке вверх целью для индикатора может стать уровень сопротивления 2789 пунктов, а при дальнейшей коррекции поддержкой выступит уровень 2751 пункт, считает Гудым.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов полагает, что борьба за уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи будет сложной, и шансов на пробой рубежа без появления новых драйверов не много.

Основное внимание приковано к переговорам по Украине. Если верить СМИ, то последняя встреча в ОАЭ прошла продуктивно, но решение по территориальным вопросам так и не найдено. А это говорит о том, что пока до урегулирования ситуации далеко. Российский рынок поддерживает рост цен на сырьевые товары, вызванный во многом ослаблением доллара на мировом рынке. Золото продолжает краткосрочное мощное ралли и протестировало отметку $5100 за унцию, что поддерживает бумаги "Полюса" и "Норникеля", отметил аналитик.

Нефть Brent с 13 января неоднократно пыталась пробить сопротивление $65 за баррель, но теперь ожидания оправдались за счет опасений атаки США и Израиля на Иран, следствием чего могут быть серьезные сбои в мировой логистике нефти. Однако по-прежнему не рекомендуется покупать отечественную нефтянку из-за высоких спредов российской нефти, трудностей поставок и слабых прогнозов по цене нефти на текущий год, полагает Соколов.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, причиной отката рынка акций РФ в начале недели послужили новости геополитики - трехсторонние переговоры США-России-Украины в ОАЭ прошли без прорыва. Но это была первая трехсторонняя встреча, поэтому результат закономерный. Встречи продолжаются, и впереди у сторон еще много серьезной работы. Понимая это, инвесторы не спешат активно распродавать акции. Российский рынок консолидируется возле максимумов с конца прошлого года. На дневном графике индекса МосБиржи формируется горизонтальный канал: нижний уровень возле 2680 пунктов, верхний - возле 2790 пунктов. Трейдеры могут использовать его для получения спекулятивного дохода на колебаниях рынка, считает эксперт.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), в Европе нет единого вектора (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,3%, CAC 40 просел на 0,1%), растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5%).

Биржи Австралии в понедельник были закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Давление на рынки оказывают геополитическая неопределенность и повышенный спрос на защитные активы. Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы и выхода ряда региональных статданных.

Индекс делового доверия в Гонконге в третьем квартале 2025 года снизился до минус трех пунктов с минус двух пунктов кварталом ранее, пишет Trading Economics. Индикатор находится на отрицательной территории около двух лет.

Индекс опережающих индикаторов Японии за ноябрь был пересмотрен правительством до 109,9 с 110,5 пункта. Показатель находится на максимальном уровне с мая 2024 года. В октябре его окончательное значение составило 109,8 пункта.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены корректируются вниз после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $65,46 за баррель (-0,6% и +2,8% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $60,55 за баррель (-0,9% и +2,9% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,5%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,9%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,8%), ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,3%), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+13%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+9,6% и +9,9% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+7,8%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7,8%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+7,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,4 млрд рублей (из них 5,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,81 млрд рублей на акции "Норникеля").