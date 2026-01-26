Монетарный и валютный факторы сдерживают переоценку рынка акций - БКС Экспресс

Монетарный и валютный факторы сдерживают переоценку рынка акций, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Ставка дисконтирования в ценовых моделях снижается медленно, а дорогой рубль сокращает прибыльность экспортеров, - пишет аналитик. - Скачок январской инфляции снижает вероятность быстрого секвестра ключевой ставки ЦБ, но мы сохраняем базовый сценарий - февральские минус 50 б.п. с годовым таргетом в 12%. А курсы инвалют ждут момента для разворота с многолетнего дна. Доллар в шаге от минимумов мая 2023 года, под 76 руб./$1. При снижении ключевой ставки и восстановлении импорта пара USD/RUB видится значительно выше - над 85 руб./$1, при такой денежно-кредитной политике и курсе инвалюты Индекс Мосбиржи и может быть уже на целевых 3300 пунктах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.