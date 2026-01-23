Рынок акций РФ превысил 2777п по индексу МосБиржи и завершил неделю ростом в ожидании переговоров США-РФ-Украина

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию; факторами поддержки также выступили дорожающие металлы и нефть (фьючерс на Brent превысил $65,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2777 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с 18 сентября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2777,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1152,34 пункта (+0,5%); лидировали в росте акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 января, составил 75,9246 руб. (-11,36 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-4,1% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 1,91 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,1%).

В ходе состоявшихся в ночь на пятницу переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В РФ, как подчеркивал Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, подчеркнул Ушаков.

"Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в эту пятницу, 23 января, в Абу-Даби. Переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована, в ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым, сообщил Ушаков.

По его словам, наряду с этим в Абу-Даби также встретятся и руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

Встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должна пройти успешно и откроет хорошие перспективы по украинскому урегулированию, заявил также Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил на борту самолета, что и Украина, и Россия идут на уступки ради урегулирования украинского конфликта. Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби, Трамп отметил, что любые переговоры - это хорошо, так как в ходе президентства его предшественника на посту президента США Джо Байдена таких встреч не было. Трамп вновь подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что трехсторонняя группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу.

По словам Пескова, Россия считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных, но ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в пятницу курсировал в узком диапазоне 2760-2780 пунктов. Несмотря на оживление переговоров по Украине, выраженных позитивных или негативных сигналов не поступило, а обсуждение мирного плана урегулирования продолжится в ближайшие дни. Неопределенность в преддверии выходных обусловила осторожность в настроениях инвесторов.

Между тем курс рубля стабилизировался, а котировки сырья продолжили рост. Нефть Brent поднялась к $66 за баррель, а золото, серебро и платина дружно переписали исторические ценовые рекорды. Острая геополитика и ослабление глобального доллара подпитывают рост сырьевых товаров. Первые оценки январских индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США не существенно разошлись с прогнозами аналитиков.

Ключевым драйвером для рынка акций остается геополитика. При позитивных сигналах ближайшая цель по индексу МосБиржи - круглые 2800 пунктов, далее 2850-2860 пунктов, при негативе бенчмарк снова опустится к поддержке над рубежом 2700 пунктов. Прогноз на 26 января - колебания в прежнем коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев также отмечает, что на уходящей неделе поддержку рынку акций оказывали новости о российско-американских переговорах по поводу мирного урегулирования украинского конфликта и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений. Встречи на полях форума в Давосе, а затем и переговоры в Москве между президентом Путиным и переговорщиками США завершились анонсом трехсторонней встречи между делегациями России, Украины и США в ОАЭ, что стало положительным сигналом для рынка. Факт продолжения диалога способствовал дальнейшей консолидации индекса МосБиржи вблизи уровня 2770 пунктов (хотя часть участников, вероятно, поспешила зафиксировать прибыль в преддверии переговоров).

Акции золотодобытчиков на этой неделе поддержал рост цен на драгметалл: в четверг, 22 января, цена на золото превысила $4900 за унцию, а в пятницу подошла к $5000 за унцию. Еще в прошлом году крупные международные банки пересматривали прогнозы по драгметаллу на текущий год в сторону $5000 за унцию. Согласно последнему прогнозу Goldman Sachs, золото может вырасти до $5400 за унцию в IV квартале. Серебро подходит к отметке $100 за унцию. Сбербанк (MOEX: SBER) на неделе отчитался о чистой прибыли в 1,69 трлн рублей за 2025 год по РСБУ, поставив рекорд по показателю третий год подряд.

На следующей неделе с 26 января по 1 февраля в фокусе будут данные Росстата по недельной инфляции (показатель с 20 по 26 января), особенно учитывая то, что итоговая статистика за месяц будет опубликована только после заседания Банка России 13 февраля и не сможет повлиять на его решение. В воскресенье, 1 февраля, состоится заседание восьми стран ОПЕК+, напомнил Купреев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в конце недели сохранил геополитический оптимизм, индекс РТС обновил максимум с августа прошлого года благодаря валютному фактору (укреплению рубля к доллару).

Акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%) продолжили снижение на фоне ухудшения дивидендных перспектив компании после сообщений ее главы об отсутствии планов осуществлять выплаты в ближайшей перспективе, поскольку денежные средства будут направлены на модернизацию энергомощностей Дальнего Востока.

На мировых фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях - многие биржи в условиях актуальности мировой геополитической неопределенности завершают неделю с символическими потерями, но все же пытаются сохранить восходящие тренды. Индексы МосБиржи и РТС подросли в ожидании геополитических сигналов, которые могут прийти с трехсторонних переговоров по безопасности на выходных. Участники все еще настроены умеренно оптимистично и не теряют надежды на прогресс в достижении мирного соглашения по Украине, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки выросли после того, как президент США Трамп изменил свою позицию по поводу предложенных тарифов в отношении европейских стран и объявил о рамочном соглашении с НАТО по Гренландии.

На российском рынке акций инвесторы следят за ходом мирных переговоров по Украине, хотя и реагируют на информацию о них более сдержанно, чем раньше. В Абу-Даби в пятницу начнутся трехсторонние переговоры делегаций от России, США и Украины.

Группа "Селигдар" (MOEX: SELG) (+0,8%) раскрыла операционные показатели за 2025 год: производство лигатурного золота выросло на 10% (превысив 8 тонн), производство олова в концентрате увеличилось на 42% (до рекордных 3,5 тыс. тонн), производство меди в концентрате выросло на 16% (до 2,380 тыс. тонн). Суммарная выручка от продажи золота и концентратов увеличилась на 49% и составила 86,9 млрд руб. На этом фоне выросли акции "Селигдара" и бумаги входящей в группу компании "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,5%).

Индекс МосБиржи остается в восходящем канале: линия сопротивления проходит чуть выше 2850 пунктов, линия поддержки расположена выше 2600 пунктов, отметил Калачев.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, для индекса МосБиржи зоной сильного сопротивления выступает область 2790-2810 пунктов, для штурма которой пока нет драйверов.

Все внимание инвесторов приковано к переговорам по Украине. Состоявшаяся ночью встреча американских переговорщиков с президентом РФ не прояснила ситуацию. Теперь рынок ожидает новостей с намеченной двухдневной встречи Россия-США-Украина в ОАЭ, которые с учетом низкой ликвидности рынка в выходные дни способны привести к относительно сильным ценовым движениям, считает аналитик.

Пока же стоит отметить возобновление ралли в акциях "Мосэнерго", где драйвером спекулятивного роста является ожидание выплат дивидендов. Однако бумага выглядит и технически, и фундаментально перекупленной - пока нет причин для быстрого закрытия дивидендного "гэпа" и опережающего рынок роста бумаг эмитента, полагает эксперт.

Золото накануне пыталось уйти в коррекцию на словах Трампа об отсутствии планов военного захвата Гренландии, но быстро вернулось к росту. До "круглой" отметки $5000 за унцию осталось совсем немного. На рынке есть мнение, что от этой отметки последует коррекция, но пока не рекомендуется открывать "шорты" по золоту, считает Соколов.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются в пределах 0,3%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,6%).

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет. Большинство аналитиков и экономистов также не прогнозировали изменения.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 2,1% в годовом выражении. Это самый незначительный подъем с марта 2022 года.

Рост цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2,4% с 3% в ноябре, что совпало с консенсус-прогнозом.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили рост на фоне усиления опасений по поводу военных действий США против Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,63 за баррель (+2,5% и -1,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $60,83 за баррель (+2,5% и -2,1% в четверг).

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Посол США в Израиле Майк Хакаби предупредил, что Вашингтон может пойти на дальнейшие шаги в отношении Ирана, если его власти не сменят политический курс. Хакаби также отметил, что Трамп относится скептически к утверждениям о нормализации обстановки в стране, и что президенту нужны доказательства прекращения репрессивных мер против протестующих.

Участники рынка опасаются, что удар США по Ирану может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Казахстане. Добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское, приостановленная ранее на этой неделе из-за проблем с системами распределения электроэнергии, по состоянию на пятницу по-прежнему не возобновлена, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе "Тенгизшевройла".

Аналитики JP Morgan полагают, что приостановка эксплуатации этих месторождений может затянуться до конца месяца. По их оценкам, в этом случае добыча нефти в Казахстане, вероятно, будет составлять в среднем всего 1-1,1 млн баррелей в сутки вместо обычных 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+3,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,2%), ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+3% и +6,4% "префы").

Акционеры ПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) (+1,7%, до 0,5918 рубля) на внеочередном собрании 21 января утвердили обратный сплит акций в соотношении 1000:1, сообщила компания в пятницу. В настоящее время акции компании торгуются на Мосбирже лотами по 1000 штук. В результате процедуры акционер получит 1 акцию в обмен на 1000 акций ПАО. Номинальная стоимость акций увеличится с 0,001 руб. до 1 руб., а общее количество акций сократится со 100 млрд до 100 млн штук.

"Консолидация акций направлена на оптимизацию структуры уставного капитала, повышение удобства обращений акций и расширение круга потенциальных инвесторов, что, по мнению компании, может способствовать повышению инвестиционной привлекательности акций", - говорили ранее в компании.

Подешевели бумаги-МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,12 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,89 млрд рублей на акции "Т-Технологии").