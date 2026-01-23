Рубль днем немного слабеет в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными

Москва. 23 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, так как участники рынка фиксируют прибыль перед выходными днями в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8635 руб., что на 3,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,99 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 31 копейку, до 89,56 руб./EUR1.

Участники рынка оценивают результаты переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в ночь на пятницу, и находятся в ожидании новостей относительно заседания трехсторонней рабочей группы России, Украины и США, которое состоится в пятницу в Абу-Даби.

Трехсторонняя группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал называть время, когда планируется начать переговоры. "Вчера ночью они получили инструкции от главы государства и только утром туда вылетели. Сейчас по мере прибытия уже будут определяться точно со временем проведения", - сказал Песков.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу в Абу-Даби, ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым ", - сообщил Ушаков.

Ушаков также прокомментировал итоги переговоров Путина с американской делегацией. "Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными", - сказал Ушаков журналистам.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Динамику российскому валютному рынку продолжит задавать геополитика, очередные разочарования рискуют вернуть курс пары юань/рубль выше уровня в 11 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти марки Brent без значимых новостей со стороны геополитики закончат текущую торговую неделю вблизи уровней в $64-65 за баррель, считают эксперты.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу американского удара по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,65%, до $65,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,7%, до $60,36 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь со Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

Позитивным фактором для цен на нефть и сырьевые товары в целом является снижение курса доллара США, который с начала недели опустился к корзине основных мировых валют на 0,8%, максимальными темпами с июня.