"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью $374 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Полупроводниковый сектор продолжает рост благодаря высокому спросу, вызванному ИИ-бумом, - отмечает эксперт. - Инвестиции технологических гигантов в ИИ-инфраструктуру, а также опережающая динамика сегментов логических микросхем и памяти поддерживают сектор. Вместе с тем значительная часть компаний из состава iShares Semiconductor ETF приблизилась к справедливым оценкам либо уже превысила их, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Однако бумаги фонда могут оказаться интересными для покупки в случае существенной коррекции".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

