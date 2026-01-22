.
22 января 2026 года 15:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций РусАла до 67,66 руб
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозную цену обыкновенных акций "РусАла" с 81,73 руб. до 67,66 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 68% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. По данным Международного института алюминия (IAI), в сентябре 2025 года мировое производство первичного металла сократилось на 3% месяц к месяцу, до 6,08 млн тонн. "На этом фоне заложенная в расчеты справедливой стоимости МКПАО "ОК РУСАЛ" оценка мировых цен на алюминий по итогам 2026 года составляет $3450 за тонну, оценка среднегодового прироста цен на алюминий в 2026-2033гг составляет порядка 15%, - указывают эксперты. - Оценку чистого денежного потока к выручке эмитента в перспективе 2026-2033гг на этом фоне оцениваем на уровне порядка 11%, что соответствует значению данного показателя в 2010-2020 гг". Аналитики отмечают существенное ухудшение информационного фона, отражающего внешнеполитические отношения США с РФ, КНР, ЕС и государствами Латинской Америки. На фоне существенного усиления в начале года геополитических рисков и связанной с ними неопределенности для инвесторов, с учетом имеющегося опыта оценок аналогичных ситуаций в рамках событий в 2022 году, оценка дисконта-поправки на риски вложений в акции российских компаний экспертами "АКБФ" повышена на 15%. "Складывающаяся ситуация соответствует нашим прогнозам среднесрочного перерастания глобальной долговой проблемы посредством роста инвестиций на фоне ускорения инфляции, - пишут стратеги инвесткомпании. - Однако риски для развивающихся рынков в последние недели, полагаем, существенно возросли. Оценка дисконта - поправки на риски вложений в акции эмитента повышена с 30% до 45%". С учетом корректировки данного показателя, расчетное значение справедливой стоимости акций "РусАла" снижено с 81,73 руб. до 67,66 руб. Указанная оценка предполагает 68%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
.