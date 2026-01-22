ЦБ РФ сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании - УК "Первая"

ЦБ РФ, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

За неделю (по состоянию на 19 января) инфляция составила 0,45% (выше 20% в пересчете на год после коррекции на сезонность). Таким образом, текущая инфляция снизилась, но осталась высокой, констатирует эксперт.

Согласно недельным данным, с начала января уровень потребительских цен вырос на 1,72%.

"Оценка годовой инфляции при этом выросла до 6,27% г/г (после 5,98% г/г по состоянию на 22 декабря 2025 года), что все еще представляет собой умеренный уровень, но существенно выше целевых ориентиров Банка России, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии на февральском заседании Банк России, вероятнее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки: по оперативным данным, инфляция находится на высоком уровне, набор доступной статистики будет ограниченным, волатильность инфляционных данных остается экстремально высокой".

