Уолл-стрит выросла в среду на заявлениях Трампа и корпоративных отчетностях. Фондовые индексы Азии в основном растут в четверг, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется на уровне $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду благодаря снижению напряженности вокруг Гренландии.

Участники рынка оценивали выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии. Трамп заявил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

"Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике".

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали на 2,2%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в четвертом квартале 2025 года получил чистую прибыль и выручку чуть выше ожиданий аналитиков, при этом прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов. Также компания приостановила программу выкупа акций на фоне ожидаемой сделки по покупке Warner Bros Discovery.

Тем временем цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросла на 2,2% после того, как авиакомпания отчиталась о росте чистой прибыли на 6% и выручки на 5% в минувшем квартале.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,1%. Ведущий мировой производитель товаров для здоровья в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 49,1%, при этом скорректированная прибыль совпала с ожиданиями аналитиков.

Котировки акций Halliburton Co. увеличились на 4%. Американская нефтесервисная компания увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года менее чем на 1%, однако показатель превзошел прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Travelers Cos. (SPB: TRV) поднялась на 1,1%. Одна из крупнейших в Штатах компаний в сфере страхования имущества и бизнеса сильно опередила прогнозы рынка по показателю скорректированной прибыли в прошлом квартале.

Рыночная стоимость Kraft Heinz Co. упала на 5,7% на сообщении, что инвесткомпания Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) может продать свою долю в американском производителе продуктов питания, акционером которого она является уже более 10 лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 1,21% и составил 49077,23 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,16% - до 6875,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,18% и завершил торги на отметке 23224,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике".

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет столько же.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги JD Health International, дешевеющие на 3,1%.

Рыночная стоимость Zijin Mining уменьшается на 2,9%, CSPC Pharmaceutical - на 2,7%, Ping An Insurance - на 2,4%, China Hongqiao Group - на 2,2%.

Капитализация Wharf Real Estate Investment повышается на 5%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, Sun Hung Kai Properties - на 3,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,3%, CNOOC - на 3,2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,1% после публикации внешнеторговой статистики.

Экспорт Японии в декабре 2025 года увеличился на 5,1% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 10,41 трлн иен ($65,61 млрд), сообщило в четверг министерство финансов страны. Показатель растет четвертый месяц подряд.

В ноябре экспорт повысился на 6,1%. Аналитики в среднем ожидали такого же подъема и в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Импорт Японии в декабре вырос на 5,3% и составил 10,31 трлн иен - темпы подъема и объем закупок обновили максимумы за 11 месяцев. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3,6%. В ноябре показатель повысился на 1,3%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+17,1%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 12,3%, SCREEN Holdings - на 9,9%, Toto - на 9,8%, Sumco - на 7,9%.

Цена бумаг Kawasaki Heavy Industries уменьшается на 5,4%, Aeon - на 5,2%, возобновившей накануне работу крупнейшей АЭС мира Tokyo Electric Power - на 3,8%, IHI Corp. - на 3,3%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3% и в ходе торгов обновило исторический максимум, несмотря на слабую статистику по ВВП.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи.

Это максимальные темпы спада за три года. Аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В третьем квартале объем экономики страны вырос на 1,3%.

Котировки акций SK Hynix растут на 2,6%, Samsung Electronics - на 3,4%, Korean Air Lines - на 0,3%, Posco - на 1,9%.

Цена бумаг Hyundai Motor уходит вниз на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Безработица в Австралии в декабре снизилась до минимальных с мая 4,1% по сравнению с 4,3% в ноябре, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал ее на уровне 4,4%.

Капитализация BHP сократилась на 0,8%, Rio Tinto - повысилась на 0,6%.

Цены на нефть стабильны в четверг на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,3 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,1 (0,16%), до $60,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,26 (0,43%), до $60,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.