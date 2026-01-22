.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Минтруд видит высокую потребность в квалифицированных рабочих
Минтруд запустил несколько проектов, которые помогают абитуриентам выбрать профессию, гарантирующую востребованность, а студентам - найти работодателя еще во время учебы, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ...
 
Выдача кредитных карт за год снизилась более чем на 40%
В декабре 2025 года кредитных карт было выдано на 5% больше, чем в ноябре. Однако в целом по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении, свидетельствуют данные Объединенного кредитного...
 
Оборот наличных вырастет за 5 лет как минимум на 22%
Объем наличных в обращении в России вырастет как минимум на 22%, а в худшем сценарии — на 35% в ближайшие пять лет. Это следует из оценок ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". ЦБ ожидает роста объема наличных в обращении. На начало этого года он...
 
22 января 2026 года 09:10

Kospi обновил рекорд

Уолл-стрит выросла в среду на заявлениях Трампа и корпоративных отчетностях. Фондовые индексы Азии в основном растут в четверг, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется на уровне $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду благодаря снижению напряженности вокруг Гренландии.

Участники рынка оценивали выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии. Трамп заявил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

"Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике".

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали на 2,2%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в четвертом квартале 2025 года получил чистую прибыль и выручку чуть выше ожиданий аналитиков, при этом прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов. Также компания приостановила программу выкупа акций на фоне ожидаемой сделки по покупке Warner Bros Discovery.

Тем временем цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросла на 2,2% после того, как авиакомпания отчиталась о росте чистой прибыли на 6% и выручки на 5% в минувшем квартале.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,1%. Ведущий мировой производитель товаров для здоровья в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 49,1%, при этом скорректированная прибыль совпала с ожиданиями аналитиков.

Котировки акций Halliburton Co. увеличились на 4%. Американская нефтесервисная компания увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года менее чем на 1%, однако показатель превзошел прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Travelers Cos. (SPB: TRV) поднялась на 1,1%. Одна из крупнейших в Штатах компаний в сфере страхования имущества и бизнеса сильно опередила прогнозы рынка по показателю скорректированной прибыли в прошлом квартале.

Рыночная стоимость Kraft Heinz Co. упала на 5,7% на сообщении, что инвесткомпания Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) может продать свою долю в американском производителе продуктов питания, акционером которого она является уже более 10 лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 1,21% и составил 49077,23 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,16% - до 6875,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,18% и завершил торги на отметке 23224,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике".

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет столько же.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги JD Health International, дешевеющие на 3,1%.

Рыночная стоимость Zijin Mining уменьшается на 2,9%, CSPC Pharmaceutical - на 2,7%, Ping An Insurance - на 2,4%, China Hongqiao Group - на 2,2%.

Капитализация Wharf Real Estate Investment повышается на 5%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, Sun Hung Kai Properties - на 3,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,3%, CNOOC - на 3,2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,1% после публикации внешнеторговой статистики.

Экспорт Японии в декабре 2025 года увеличился на 5,1% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 10,41 трлн иен ($65,61 млрд), сообщило в четверг министерство финансов страны. Показатель растет четвертый месяц подряд.

В ноябре экспорт повысился на 6,1%. Аналитики в среднем ожидали такого же подъема и в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Импорт Японии в декабре вырос на 5,3% и составил 10,31 трлн иен - темпы подъема и объем закупок обновили максимумы за 11 месяцев. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3,6%. В ноябре показатель повысился на 1,3%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+17,1%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 12,3%, SCREEN Holdings - на 9,9%, Toto - на 9,8%, Sumco - на 7,9%.

Цена бумаг Kawasaki Heavy Industries уменьшается на 5,4%, Aeon - на 5,2%, возобновившей накануне работу крупнейшей АЭС мира Tokyo Electric Power - на 3,8%, IHI Corp. - на 3,3%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3% и в ходе торгов обновило исторический максимум, несмотря на слабую статистику по ВВП.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи.

Это максимальные темпы спада за три года. Аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В третьем квартале объем экономики страны вырос на 1,3%.

Котировки акций SK Hynix растут на 2,6%, Samsung Electronics - на 3,4%, Korean Air Lines - на 0,3%, Posco - на 1,9%.

Цена бумаг Hyundai Motor уходит вниз на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Безработица в Австралии в декабре снизилась до минимальных с мая 4,1% по сравнению с 4,3% в ноябре, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал ее на уровне 4,4%.

Капитализация BHP сократилась на 0,8%, Rio Tinto - повысилась на 0,6%.

Цены на нефть стабильны в четверг на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,3 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,1 (0,16%), до $60,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,26 (0,43%), до $60,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 января 2026 года 15:33
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели - ПСБ
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до уровней 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели, ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последнее время, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Курс пары...
22 января 2026 года 15:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций РусАла до 67,66 руб
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозную цену обыкновенных акций "РусАла" с 81,73 руб. до 67,66 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 68% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. По данным Международного института алюминия (IAI), в сентябре 2025 года...
22 января 2026 года 14:37
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 6000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика Ляйсан Седовой. "Яндекс" продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых сегментов, даже несмотря на слабый рост рекламного бизнеса, -...
22 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании - УК "Первая"
ЦБ РФ, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. За неделю (по состоянию на 19 января) инфляция составила 0,45% (выше 20% в пересчете на год после коррекции на сезонность). Таким образом, текущая инфляция...
22 января 2026 года 13:37
Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1К2026 - "БКС МИ"
Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1 квартале 2026 года, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций". В среднем за IV квартал золото подорожало на 20%, с $3450 до $4150 за тройскую унцию, и обновило исторические максимумы, констатируют аналитики БКС. Они...
22 января 2026 года 10:18
Рубль утром немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 22 января. Китайский юань немного снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль повышается в ожидании переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые намечены на четверг.
22 января 2026 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 22 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне недельной статистики по инфляции в РФ и ожиданий встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
21 января 2026 года 19:40
Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с конца декабря
Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря.
21 января 2026 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях встречи Уиткоффа и Путина
Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.
21 января 2026 года 19:00
Совкомбанк рекомендует покупать акции ДОМ.РФ
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO...
21 января 2026 года 18:40
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь...
21 января 2026 года 18:00
Акции НМТП по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0...
21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF до $96
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес...
21 января 2026 года 16:54
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы...
21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1265 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не...
