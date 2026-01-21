"ВТБ Моя Аналитика" подтверждает позитивную оценку акций ДОМ.РФ

"ВТБ Моя Аналитика" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала.

Опубликованная эмитентом стратегия развития до 2030 года подтверждает цели менеджмента, озвученные во время IPO. В частности, отмечают эксперты, "ДОМ.РФ" подтверждает цель по сохранению рентабельности капитала не менее 20% и выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли на горизонте стратегии.

Это ставит компанию в ряд с другими лидерами рынка, например, Сбербанком, говорится в комментарии.

"ДОМ.РФ" по-прежнему нацелен на сохранение лидирующих позиций на рынках присутствия при их ожидаемом росте в ближайшие пять лет.

"Полагаем, подавляющая часть целей выполнима. Это подтверждает наш позитивный взгляд на акции компании. Напомним, что в конце ноября мы открыли торговую идею на покупку акций компании с целью 2200 руб. в перспективе года. С тех пор акции выросли на 13,4%", - пишут аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.