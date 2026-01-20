Рынок акций просел ниже 2740п по индексу МосБиржи, откат сдерживался выросшей нефтью

Москва. 20 января. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз в отсутствие позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию; снижение сдерживалось выросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся в район $65 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2738,07 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1108,33 пункта (-0,5%); лидировали в снижении акции МКБ (MOEX: CBOM) (-2,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,9% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 января, составил 77,8247 руб. (+6,61 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты на 8,4% - до 1 трлн 694,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в декабре выросла на 7,1% - до 125,9 млрд рублей.

Подорожали акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев планирует в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума встретиться с некоторыми представителями американской делегации для обсуждения экономических и иных вопросов. При этом Песков опроверг сообщения, что в Давосе может состояться встреча Дмитриева и президента США Дональда Трампа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия открыта к диалогу с нынешними европейскими лидерами, но понимает, что договориться о чем-либо, скорее всего, не получится. "Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Также Лавров сообщил, что США сигнализируют о необходимости начала новых переговоров по стратегической стабильности, но контактов специалистов России и Соединенных Штатов по этой проблематике не происходит. "Американцы сигнализируют, что надо какие-то новые начать переговоры о стратегической стабильности, упоминается Китай, но это все делается в публичном пространстве в ходе общения с журналистами. Каких-то конкретных контактов на эту тему между специалистами двух стран не происходит", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Портал Axios сообщил во вторник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что встречи президента США Дональда Трампа с лидерами стран Европы в Давосе на Всемирном экономическом форуме вряд ли приведут к существенному изменению ситуации вокруг Украины.

"Спор о Гренландии отодвинул в сторону планы воспользоваться неделей встреч в Давосе для установления взаимопонимания между США, Украиной и государствами Европы по гарантиям безопасности и по восстановлению Украины", - информирует портал.

По словам официального лица США, отмечает издание, "Трамп по-прежнему планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но прорыва ожидать не нужно".

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ во вторник показал повышенную волатильность на фоне смешанного корпоративного фона и отсутствия новых сообщений по мирному урегулированию. Участники рынка ожидали сообщений с экономического форума в Давосе, где, как сообщалось, может состояться встреча спецпредставителя российского президента России Кирилла Дмитриева и переговорщиков США Уиткоффа и Кушнера.

Продолжился рост акций инвестхолдинга "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+8,1%) после известий о проведении совета директоров. Сбербанк представил сокращенные финансовые результаты по РСБУ за 2025 год - компания обновила рекорд по чистой прибыли третий год подряд (показатель составил 1,69 трлн руб.), отметил Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник скорректировался вниз, участники торгов сохраняли осторожность в ожидании новых геополитических вводных. Пока нет явных поводов ни для активных покупок, ни для распродаж; индекс МосБиржи остается зажатым в области 2720-2750 пунктов.

Курс рубля относительно стабилен, стоимость нефти Brent поднялась к $65 за баррель. Продолжилось ралли котировок золота и серебра к новым историческим рекордам, а также металлов платиновой группы вследствие реакции на обострение международной обстановки и снижение доллара к другим валютам. Индекс DXY упал почти на 1% в свете ситуации вокруг Гренландии.

В середине недели МЭА обнародует ежемесячный отчет, Росстат опубликует данные о динамике потребительских цен с 13 по 19 января, акционеры "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) на внеочередном общем собрании обсудят обратный сплит акций с коэффициентом 1000:1. Рынок остается в боковике, ожидая хоть каких-то внятных сигналов со стороны геополитики. Ожидания по индексу МосБиржи на 21 января - колебания в широком коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел при слабой поддержке покупателей в ожидании экономических и геополитических сигналов. Доллар на мировом рынке продолжил терять позиции на фоне геополитической напряженности, а евро, напротив, выглядел более сильно.

Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось. Акции золотодобытчиков выросли на фоне роста золота до очередного исторического максимума ($4756 за унцию). Акции "Русала" выросли на фоне положения цен на алюминий недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года - $3215 за тонну.

Нефть продолжила рост, отдаляясь от поддержки $63 за баррель Brent на фоне ослабления доллара. "Гренландский вопрос" при этом представляет скорее понижательные риски для котировок ввиду возможного замедления мирового спроса на нефть при ухудшении состояния крупнейших экономик. В среду свой ежемесячный обзор по рынку представит Международное энергетическое агентство (МЭА), которое ранее неоднократно предупреждало о возможном образовании профицита нефти в 2026 году.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но остались ниже сопротивлений 2760 и 1120 пунктов соответственно. Участники не исключают поступления воодушевляющих геополитических сигналов по Украине с экономического форума в Давосе, хотя основное внимание мировой общественности переключилось на Гренландию. Если напряженность между Европой и США усилится, ЕС может быть вынужден как минимум на какое-то время смягчить свою позицию по российским энергоресурсам, хотя в любом случае при прочих равных вряд ли откажется от политики постепенного перехода на возобновляемые источники энергии, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, мировые рынки снизились на фоне угроз Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран, если вопрос с Гренландией не будет "решен" на его условиях. Рост риска торговых препятствий воспринимается как эскалация отношений между США и ЕС. Reuters и другие издания сообщают, что Трамп готов идти на негативные последствия в отношениях с союзниками ради достижения своих целей, что усиливает страхи инвесторов и подталкивает уход капиталов в безопасные активы.

Рынок акций РФ снизился на фоне пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе которой были затронуты ключевые внешнеполитические темы - взаимоотношения с Европой и конфликт на Украине, что усилило геополитическую неопределенность и добавило скептицизма относительно итогов поездки Дмитриева в Давос. Давление на котировки акций заметно усилилось после резкой формулировки Лаврова о том, что Европа всерьез готовится к войне с Россией, на фоне чего участники рынка начали активнее фиксировать прибыль в бумагах, чувствительных к внешнеполитической повестке, прежде всего в сырьевом секторе, отметил аналитик.

Одновременно сохраняется макроэкономическая настороженность: инвесторы ждут публикации данных Росстата в среду, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, поскольку эти цифры могут повлиять на ожидания по дальнейшей денежно-кредитной политике и динамике внутреннего спроса.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает находиться между двумя важными уровнями - 2700 и 2800 пунктов. Уровень 2700 пунктов показал свою крепость после недавнего ложного пробоя, так что в ближайшем времени, в случае негатива, его роль только возрастает. Однако рынок не сумел удержаться выше середины коридора - 2750 пунктов - и снова приближается к нижней границе. "Ожидаем продолжения движения в рамках диапазона 2700-2800 пунктов, в случае пробоя вниз следующей целью может стать уровень 2600 пунктов", - считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1-1,3% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) на заседании во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Европа снижается вторую сессию подряд на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Гренландии. Президент США Трамп на выходных объявил о повышении пошлин на импорт товаров из европейских стран, поддержавших стремление Гренландии остаться датской территорией. В ответ страны ЕС рассматривают введение пошлин на американский импорт объемом до $108 млрд.

Трамп, как ожидается, прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе в среду. Он сообщил, что намерен провести ряд переговоров, посвященных Гренландии.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в январе вырос до 40,8 пункта с 33,7 пункта месяцем ранее. Это максимум с июля 2024 года. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял 35,2 пункта. Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке подскочил на 10,4 пункта, до минус 18,1 пункта.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены подросли, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $64,75 за баррель (+1,3% и -0,3% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $60,35 за баррель (+1,6% к уровню пятницы).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,4%), акции ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (-3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-2,7%), "АПРИ" (MOEX: APRI) (-2,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+13,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,9%), ПАО "ЭсЭфАй" (+8,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,7%).

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (+1,5%) могут включить в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Проект соответствующего распоряжения подготовлен профильными ведомствами, рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом согласования документа.

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также он дает возможность российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,06 млрд рублей (из них 4,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,05 млрд рублей на акции "Т-Технологии" (MOEX: T)).

рк вч

MOEX$#&: AFKS, AFLT, AKRN, ALRS, APRI, ASSB, BLNG, BSPB, CBOM, CHMF, DATA, FIXR, GAZP, GMKN, IRAO, IRKT, LKOH, MAGN, MOEX, MTSS, NAUK, NLMK, NSVZ, NVTK, OMZZ, PHOR, PIKK, PLZL, ROLO, ROSN, RUAL, SBER, SFIN, SNGS, T, TATN, UNKL, VKCO, VLHZ, VTBR, YDEX, ZILL, ZVEZ

SPB$#&: HEAD