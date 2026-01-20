Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ - РСХБ

Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ, говорится в материале аналитика по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеба Чернышева.

"Для российского долгового рынка первая полноценная торговая неделя 2026 года завершается на негативной ноте, - пишет эксперт. - Кривая доходности ОФЗ-ПД с понедельника выросла в среднем на 30 - 35 б.п. в большей степени за счет роста ставок на ближнем и дальнем концах, а ценовой индекс гособлигаций (RGBI) снизился более чем на 1,0% и в моменте обновил минимальные значения с середины ноября, достигнув уровней 116,5 - 116,6 пункта".

По мнению Чернышева, основное давление на рынок облигаций оказали опубликованные данные по инфляции за первые дни января. Так, с 1 по 12 января зафиксирован рекордный для начала года рост цен, который составил 1,26%. Кроме фактора инфляции на рынок по-прежнему оказывает влияние рост геополитической неопределенности.

Конъюнктура рынка корпоративных облигаций, как и сегмента госдолга, по итогам недели ухудшилась, констатирует аналитик. Так, ценовой индекс Cbonds CBI 1-3Y снизился с понедельника к вечеру четверга на 0,4%, а его доходность выросла на 32 б.п. "На текущий момент мы фиксируем охлаждение интереса к корпоративным бумагам на фоне роста доходностей в государственных облигациях, что приводит к сужению корпоративных спредов, - указывает эксперт банка. - Кроме того, традиционно на старте года рынок первичных размещений неактивен, однако, уже со следующей недели ситуация нормализуется".

Ближайшее заседание по ключевой ставке ЦБ РФ пройдет 13 февраля, напоминает Чернышев. По его мнению, сейчас рано делать прогноз по траектории ключа, однако, с учетом траектории инфляции вероятность сохранения бенчмарка увеличилась. В связи с этим облигации с переменной ставкой купона по-прежнему сохраняют свою актуальность, считает стратег.

"Полагаем, что среди флоатеров стоит сделать акцент на бумаги с высоким уровнем кредитоспособности, высокой премией к бенчмарку и ежемесячными выплатами, - отмечает Чернышев. - С нашей точки зрения, одними из наиболее интересных выпусков с соответствующими параметрами на вторичном рынке облигаций на данный момент являются ГазпКап3P7 (КС+1,5%), Газпнф5P2R (КС+1,5%), а также МЕТИН2P01 (КС+1,65%)".

