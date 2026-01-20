"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA

"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA Corp., говорится в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко.

"Мы сохраняем негативный взгляд на акции разработчика графических процессоров NVIDIA. Продажи уверенно растут, ускорившись в III финансовом квартале 2026 года, это отразилось на котировках - с момента выхода нашего последнего отчета бумага подорожала на 10%, - пишет эксперт. - Несмотря на сильную отчетность, тенденции в отрасли вызывают опасения по поводу устойчивости роста выручки в среднесрочной перспективе. По нашей оценке, NVIDIA остается дорогой и крайне уязвимой к любым негативным новостям, в первую очередь о замедлении продаж ИИ-решений".

Стратег БКС выделяет факторы риска для акций компании:

- Свыше 40% выручки NVIDIA приходится на Microsoft, Amazon, Google и другие ИТ-гиганты, которые инвестируют гигантские суммы в вычислительные мощности для ИИ. Однако все они развивают собственные чипы, что в перспективе 1-3 лет может не только оттянуть часть выручки у NVIDIA, но и оказать давление на маржинальность из-за роста конкуренции.

- Эффективность китайской нейросети DeepSeek не уступает решениям крупнейших игроков, при этом ей нужно намного меньше вычислительных мощностей для обучения. Долгосрочный тренд на рост вложений в технологические новинки оказался под вопросом. И теперь "премия за производительность" чипсетов NVIDIA может оказаться несколько неоправданной.

- Существует риск ускорения разработок местных альтернатив в Китае, а также собственных решений крупнейшими покупателями компании, заинтересованными в снижении затрат и развитии собственных компетенций

- У NVIDIA нет своих мощностей, компания зависит от контрактных производителей чипов, например, TSMC.

- В случае обострения отношений между Китаем и Тайванем NVIDIA, которая зависит от мощностей тайваньской TSMC, может не достичь прогнозных показателей бизнеса.

