"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год по РСБУ нейтрально. Отмечаем устойчивость его финансовых результатов к высоким ставкам. Также отмечаем стабильную стоимость риска без учета валютной переоценки и стабильное качество активов. Более существенный рост чистой прибыли не позволяют показать снижение комиссий и продолжающийся рост операционных расходов", - указывает эксперт.

