Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в феврале увеличилась - "Цифра брокер"

Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в феврале 2026 года увеличилась, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Опубликованные недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого превысили ожидания, ставят под сомнение потенциальное снижение ключевой ставки на заседании регулятора в феврале, хотя он в своем решении вряд ли станет опираться на недельные данные по инфляции, отмечают эксперты.

Более точную оценку инфляционного давления можно было бы получить на основе месячных данных по инфляции за январь 2026 года, но дата их публикации, запланированная на 13 февраля, совпадает с датой предстоящего заседания Банка России.

Таким образом, указывают аналитики инвесткомпании, в распоряжении регулятора может оказаться недостаточно информации для принятия решения, что увеличивает вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки на заседании в феврале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.