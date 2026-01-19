Индексу Мосбиржи сложно уйти выше 2800п без дополнительных драйверов - "Алор Брокер"

Индексу Мосбиржи будет сложно уйти выше 2800 пунктов в отсутствие дополнительных драйверов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Бенчмарк приблизился к несильному сопротивлению в 2750 пунктов, его пробой поставит цель движения к 2800 пунктов. Выше этой отметки без дополнительных драйверов рынку будет трудно забраться. Поводов же для роста мы пока не видим", - пишет эксперт в комментарии.

Решение президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии привело к очередному обновлению золотом исторического максимума, это значит, что опять "лучше рынка" будут акции "Полюса" и "Норникеля", отмечает Соколов.

Относительно дорогая нефть будет поддерживать акции "нефтянки", но вряд ли даст котировкам бумаг стимул для заметного роста, указывает он.

Спекулятивно может подняться "НОВАТЭК", отыграв резкое удорожание газа в Европе из-за холодной погоды, полагает аналитик инвесткомпании.

"Ждем окончания ралли в акциях "Мосэнерго", которые за последние четыре сессии подорожали почти на 13%. Здесь спекулятивной игре на повышения способствовали новости о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды из расчета около 9% дивдоходности. На бумагу в целом смотрим нейтрально. Среднесрочно она вряд ли будет "лучше рынка", поэтому включать ее в среднесрочные портфели нет смысла, также как и выходить на получение дивидендов", - говорится в материале "Алор Брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.